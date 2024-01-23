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        Elazığ'da maden ocağında patlama: 2 yaralı

        ELAZIĞ´ın Maden ilçesinde özel bir şirkete ait bakır madeni ocağında meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 18:29 Güncelleme: 23.01.2024 - 18:30
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        Elazığ'da maden ocağında patlama: 2 yaralı
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        ELAZIĞ´ın Maden ilçesinde özel bir şirkete ait bakır madeni ocağında meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.

        Olay, öğleden sonra Maden ilçesindeki özel bir şirkete ait bakır madeni ocağında gerçekleşti. Madene ait tünelde, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada işçi O.B. ve maden mühendisi O.Ş. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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