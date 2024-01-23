Elazığ'da maden ocağı sahasındaki patlamada 2 kişi yaralandı
Elazığ'ın Maden ilçesinde maden ocağı sahasındaki patlama sonucu 2 kişi yaralandı.
Elazığ'ın Maden ilçesinde maden ocağı sahasındaki patlama sonucu 2 kişi yaralandı.
Camikebir Mahallesi Çayırlık mevkisinde bulunan bakır işletme fabrikası sahasındaki patlayıcı, henüz belirlenemeyen nedenle infilak etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Patlamada, Oğuz Ş. ve Oktay B, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar, kaldırıldıkları Maden Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Elazığ'daki hastanelere sevk edildi.
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