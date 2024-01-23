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        Elazığ'da maden ocağı sahasındaki patlamada 2 kişi yaralandı

        Elazığ'ın Maden ilçesinde maden ocağı sahasındaki patlama sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 18:04 Güncelleme: 23.01.2024 - 18:04
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        Elazığ'da maden ocağı sahasındaki patlamada 2 kişi yaralandı
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        Elazığ'ın Maden ilçesinde maden ocağı sahasındaki patlama sonucu 2 kişi yaralandı.

        Camikebir Mahallesi Çayırlık mevkisinde bulunan bakır işletme fabrikası sahasındaki patlayıcı, henüz belirlenemeyen nedenle infilak etti.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Patlamada, Oğuz Ş. ve Oktay B, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

        Yaralılar, kaldırıldıkları Maden Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Elazığ'daki hastanelere sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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