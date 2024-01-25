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        Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Elazığ'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 13:05 Güncelleme: 25.01.2024 - 13:05
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        Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Elazığ'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, F.B'nin iş yerinde kaçak sigara satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler yaptığı aramada, 1540 bandrolsüz, boş makaron ve 1710 paket tütün ile doldurulmuş makaron sigara ele geçirdi, F.B'yi gözaltına aldı.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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