Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Elazığ'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, F.B'nin iş yerinde kaçak sigara satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler yaptığı aramada, 1540 bandrolsüz, boş makaron ve 1710 paket tütün ile doldurulmuş makaron sigara ele geçirdi, F.B'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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