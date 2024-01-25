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        Elazığ'da depremzedeler için inşa edilen 118 konut ve 17 iş yerinin kurası çekildi

        Elazığ'da, 24 Ocak ve 27 Aralık 2020'de meydana gelen depremlerde ev ve iş yerleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlar için inşa edilen 118 konut ile 17 iş yeri için kura çekimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 10:49 Güncelleme: 25.01.2024 - 10:49
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        Elazığ'da depremzedeler için inşa edilen 118 konut ve 17 iş yerinin kurası çekildi
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        Elazığ'da, 24 Ocak ve 27 Aralık 2020'de meydana gelen depremlerde ev ve iş yerleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlar için inşa edilen 118 konut ile 17 iş yeri için kura çekimi yapıldı.

        Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 ve 27 Aralık'ta merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğündeki depremlerin ardından, ev ve iş yerleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda merkez ve merkeze bağlı köylerde inşası tamamlanan 118 konut ve 17 iş yeri için kura çekimi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) hizmet binasında törenle gerçekleştirildi.

        AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı, burada yaptığı konuşmada, konut ve iş yerlerinin vatandaşlara hayırlı olmasını dileyerek, "Elazığ merkezde konutunu bekleyen hiçbir vatandaşımız kalmadı. Sadece kırsal kesimde köylerde yapımı sürenler var. Onlar da bittikçe kuralarını çekerek vatandaşlarımıza teslim ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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