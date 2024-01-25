Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ali Y. idaresindeki 23 M 0105 plakalı minibüs, Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarı'nda Tarık D. yönetimindeki 23 EB 191 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerince Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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