Elazığ'da asayiş uygulamalarında 5'i firari hükümlü 11 kişi yakalandı

Elazığ'da gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 5'i firari hükümlü 11 kişi yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü ile 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 24 fişek, ruhsatsız otomatik tüfek, 2 kesici alet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 5 hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.