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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig Elazığspor Elazığspor-Vanspor FK maçının hakemi değişti! - Futbol Haberleri

        Elazığspor-Vanspor FK maçının hakemi değişti!

        Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 21. haftasında Artı Değer Vanspor FK ile karşılaşacak olan Elazığspor'un maçını yönetecek hakemler değişti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 14:29 Güncelleme: 07.02.2025 - 14:29
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        2. Lig'de o maçın hakemi değişti
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        TFF Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamada görülen lüzum üzerine değişiklik kararı alındı.

        Alınan karara göre Batman bölgesi klasman hakemi Mehmet Terece’nin yerine maçta Bursa bölgesinden klasman hakemi Süleyman Soyutürk yönetecek. 8 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’da Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak olan maçta Soyutürk’ün yardımcılıklarını ise Ankara bölgesinden Mehmet Ali Keskin ile Murathan Çomoğlu yapacak. Karşılaşmada 4. hakem olarak ise Bursa klasman hakemi Veysel Karani Özkan görevlendirildi.

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