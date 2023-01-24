Ben bir süre bekledim görüşme yoluyla işi uzlaşarak çözmeye çalıştım. Olmayınca da icra takibi yaptım. İcra takibine itiraz etmişler. 'Borcumuz yok' diyorlar. Oysa faturaya dayalı bir takip ve faturayı da kendisine tebliğ ettim. Avukatı olduğunu söyleyen Mesut Kılıç isimli bir şahıs bana WhatsApp’tan yazıp, '22 bin TL ödeme yapıp konuyu kapatalım' dedi. Ben kabul etmedim. Faturaya itiraz da gelmedi. Yapılan işin miktarına, niteliğine ve süresine ve hatta ederine de itiraz yok. Bir çok çalışan işçi ile birlikte emeğimizin karşılığı alıkonuldu. İşi yapan işçilere ödeme yapamaz hale geldim. Bu nedenle İstanbul Anadolu 23. Asliye Hukuk Mahkemesin'de alacak davası açtım.