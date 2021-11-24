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İstanbul Metrosu'nun Kadıköy-Tavşantepe Metro hattında eli bıçaklı adam elindeki bıçakla önce tehdit savurdu ardından ağza alınmayacak küfür ve hakaretlerle korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Saat 19.00 sularında metro istasyonda durunca aracın içindeki adam elindeki bıçakla, kim olduğu veya yakınlığı henüz bilinmeyen bir kadına küfür edip hakaretler yağdırdı.

KADIN YOLCUYA TEHDİT: GELSENE DIŞARI!

Yolcuların korkulu bakışları arasında genç kadını sürekli tehdit ederek dışarı çağıran adam aracın içinden çıkıp, bir zaman sonra yeniden geri geldi. Tehdit ve hakaretler altında soğukkanlılığını korumaya çalışan kadın yolcu, öfkeli adamdan bıçağı bırakmasını isteyerek sakinleştirmeye çalışarak kadın cinayetlerinin bir yenisinin önüne geçmiş oldu.

YENİ BİR CİNAYETİNİN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Elindeki bıçağı bir süre tehdit edici boyutta sallayan adam karşısında etraftaki yolculardan bazıları araçtan dışarı çıkmayı tercih ederken bazıları da korkudan ne yapacağını şaşırıp, hiçbir şey olmamış gibi davranarak sakin adımlarla oldukları yerden uzaklaşmaya çalıştı.

"KADİR ŞEKER'İ HATIRLADINIZ MI?"

Dehşet verici olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından kullanıcılar tepkilerini ifade etti. Bir kullanıcı "Olay böyle birinin rahatça bıçak sallayabiliyor olması" ifadelerini kullanırken diğer bir kullanıcı ise yolcuların can korkusuyla gösteremedikleri tepkiye hak vererek, "Kadir Şeker'i hatırladınız mı" notu düşmesi dikkat çekti.