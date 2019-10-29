Amerikalı oyuncu Elle Fanning, InStyle dergisine konuştu. Hollywood’daki ünlü isimlerle ilk görüştüğü anlarda çok heyecanlandığını itiraf eden 21 yaşındaki oyuncu, "2011 yılındaki MET Gala’da Beyonce ile tanışmıştım. 13 yaşındaydım ve çıldırmıştım. Leonardo DiCaprio’yu gördüğümde de deliye dönmüştüm. Bu durum, hâlâ böyle" açıklamasıyla güldürdü.

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