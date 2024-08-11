Ellesse Andrews, altın madalya kazandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları bisiklet branşında kadınlar hız kategorisinde Yeni Zelandalı Ellesse Andrews, altın madalya kazandı.
Giriş: 11.08.2024 - 18:28 Güncelleme: 11.08.2024 - 18:28
Yeni Zelandalı Ellesse Andrews, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları bisiklet branşında kadınlar hız kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Ulusal Veledrom'da kadın bisikletçiler, hız kategorisinde mücadele etti.
Yeni Zelandalı Ellesse Andrews, altın madalyaya ulaşırken Alman Lea Friedrich ikinci, Büyük Britanyalı Emma Finucane, üçüncü oldu.
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