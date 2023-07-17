Elon Musk'tan reklam geliri açıklaması Önde gelen sosyal medya uygulamalarından Twitter'ın reklam gelirlerindeki düşüş sürüyor. Şirketin sahibi Elon Musk reklam gelirinde yüzde 50 azalma olduğunu, ağır borçla mücadele ettiğini ve nakit akışının negatif sürdüğünü açıkladı. Twitter borçlarla mücadele ederken, en büyük rakiplerinden Threads ise 150 milyon kullanıcıya ulaştığını bildirildi

Geçtiğimiz yıl Elon Musk'ın satın almasından bu yana sosyal medya devi Twitter'ın gelirlerinde düşüş sürüyor. Geçtiğimiz ay içerisinde reklam verenlerin yeniden Twitter'a döndüğünü açıklamasına rağmen Musk, şimdi ise bu güne kadar reklam gelirinin yaklaşık yarısını kaybettiğini belirten bir açıklama ile gündemde.

Musk, şirketin haziran ayında beklenen satış büyümesini görmediğini, ancak temmuz ayında 'daha umut verici' olduğunu da sözlerine ekledi. Elon Musk, reklam gelirinin yüzde 50 oranında azaldığını, nakit akışının negatif olduğunu aktararak, "Lükse sahip olmadan önce pozitif nakit akışına ulaşmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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RAKİBİ 150 MİLYON KULLANICIYI GEÇTİ

Musk 2022'de 44 milyon dolara Twitter'ı devralmasının ardından maliyetleri kısmak için 7.500 çalışanı olan şirketin yaklaşık yarısını işten çıkartmıştı. Buna rağmen firma hem değer kaybetmeye hem de reklam veren sayısında düşüşe devam etti.

Binlerce çalışanı işten çıkardıktan ve bulut hizmeti ödemelerini yapmayacağını açıklamasının ardından Musk, 2021'de 5,1 milyar dolar gelir elde eden Twitter'ın 2023'te 3 milyar dolar gelire düşme yolunda olduğunu da vurguladı.

Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg tarafından yakın zamanda hayata geçirilen yeni rakibi Threads ise büyümesini sürdürüyor. Yeni uygulama şu anda yaklaşık 150 milyon kullanıcıya ulaştı.