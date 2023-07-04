Dünyanın en büyük zenginlerinden bir tanesi konumunda bulunan Elon Musk, geçtiğimiz yılın sonlarında başladığı Twitter macerası ile büyük ses getirmişti. 2022'nin Ekim ayının sonunda Musk, 44 milyar dolar karşılığında sosyal medya devini satın almıştı. Bu satın almayı yine bir tweet gönderisi ile, "Kuş artık serbest kaldı" ifadeleriyle duyurmuştu.

O günden bugüne kadar Twitter'da birçok değişiklik oldu ve özellikle sosyal medya dünyasında görüş 'Kuş'un serbest kalmaktan çok bir kafese kapatıldığı yönünde oldu. Musk tarafından yapılan değişikliklerin neredeyse hepsine tepki sesleri yükselirken, bunun en büyük yansıması ise reklam gelirlerinde oldu. Bunun yanı sıra Musk, şirketin de değer kaybettiğini kendi gönderdiği bir değerleme maili ile çalışanlarına duyurmuştu.

Musk'ın satın aldığı günden bu yana Twitter'da yaşananları Habertürk okuyucuları için derledik...

ZİRVEDEKİ YERİNİ KAYBETTİ

Tesla ve SpaceX gibi alanında dünya devi olan teknoloji firmalarının sahibi olan Musk, Twitter'ı devralmasından kısa bir süre sonra milyarderler listesinin zirvesini Bernard Arnault'a kaptırdı. Aralık 2022'de, LVMH’nin CEO’su Bernard Arnault 185.4 milyar dolarlık servetiyle Elon Musk'ın tahtını elinden aldı. Bu değişimde satın alma sonrası Tesla hisselerinin de gerilemesi önemli bir rol oynamıştı. Daha sonra bu konumunu geçici olarak geri alsa da 2022'de çok büyük bir servet kaybı yaşadı.

İŞTEN ÇIKARTMALARA BAŞLADI

Elon Musk’ın satın alması sonrası Twitter’da işten çıkarmalar için harekete geçti. İlk etapta 7 bin 500 çalışanının yarısını kapıya koyacağını açıklayan Twitter, çalışanlarına şu e-postayı gönderdi: “Bugün ofislerimiz geçici olarak kapatılacak ve tüm rozet erişimi askıya alınacak. Bir ofisteyseniz veya ofise gidiyorsanız, lütfen eve dönün.”

2022'nin son aylarında ilk 5 bini çıkartan sosyal medya devi 2023'ün ilk aylarında da bu görev sonlandırmalarını sürdürdü.

AÇIKLAMALARI DALGALANMAYA SEBEP OLDU

Elon Musk, Twitter'da sadece rakip sosyal medya platformlarının reklamını yapan hesapların silineceğinin duyurdu. Bununla birlikte kendisine eleştiride bulunan çeşitli gazetecilerin hesaplarının askıya alınmasıyla Musk'a yönelik sert eleştiriler gelmeye başladı.

Yaşanan tartışmalar üzerine ise Elon Musk, 'Twitter yöneticiliğini bırakmalı mıyım' sorusunu sorarak bir anket açtı ve anketin sonucuna uyacağını açıkladı.

Ankete katılan 17.5 milyon kullanıcının yüzde 57.5'i Musk'ın görevi bırakması yönünde oy kullandı.

Bu gelişmeler Musk'ın diğer şirketi Tesla'nın hisselerinde büyük bir dalgalanmaya yol açtı. Musk'ın anket sonucuna uyacağı beklentisiyle Tesla hisseleri önce yüzde 2.9 yükseldi. Yatırımcılar Musk'ın görev sayısının azalmasının Tesla'ya yarar sağlayacağı görüşüyle alım yaptı.

Ancak anketin sonuçlanmasının üzerinden saatler geçmesine rağmen Musk'tan bir açıklama gelmedi. Bu da sadece Twitter değil Tesla'ya yönelik belirsizliklerin ve soru işaretlerinin artmasına sebep oldu ve Tesla hisseleri bu dönemde 2022 genelinde yüzde 63 değer kaybetmiş oldu.

2022'DE 140 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ!

Bloomberg Milyarderler Endeksi’nin zirvesindeki Bernard Arnault’un hemen arkasından gelen Elon Musk, 2022 yılında 140 milyar dolar kaybederek 130 milyar dolarlık servet ile ikinci sırada kaldı. Bu kayıp listede yer alan diğer bütün milyarderlerin ötesinde bir kayıp olarak dikkat çekti.

Tesla, SpaceX ve Twitter'ın CEO'su, 2022 yılının büyük bölümünü dünyanın en zengin insanı olarak geçirmişti ancak Tesla’nın hisselerinin aşağı yönlü hareketi ile başlayan düşüş, Twitter’ı satın almasından sonra gündeme gelen polemiklerle sürdü. Kargaşa, özellikle bazı Tesla yatırımcılarını huzursuz etti ve Musk'ı bir kez daha otomobil şirketine odaklanmaya çağırdılar.

TWİTTER'A 24 MİLYAR DOLAR KAYBETTİRDİ

Mart 2023'te Elon Musk çalışanlarına bir mail ileterek, şirketinin çalışanlarına yaklaşık 20 milyar dolarlık bir değerlemeyle hisse senedi hibeleri teklif etti. Musk'ın Twitter personeline gönderdiği e-posta ile bunu açıkladığı belirtildi. Bu durum ise Musk'ın sosyal medya platformunu satın almak için ödediği 44 milyar doların yarısından fazlasının buharlaştığını ortaya koydu.

UYGULAMANIN LOGOSUNU KÖPEK İLE DEĞİŞTİRDİ

Twitter'ı devralmadan önce de sosyal medya platformunda yaptığı manipülatif paylaşımlarla dikkat çeken Musk, sonrasında da bu paylaşımlarına devam etti. Özellikle kripto para birimleri ile ilgili paylaşımlar yapan ve piyasayı manipüle etmekle suçlanan Twitter CEO'su 2023 ilkbaharında 'Verdiğim sözü tutuyorum' diyerek Twitter'ın logosunu bir süreliğine Doge coin'in logosu olan köpek ile değiştirdi.

"TWITTER INC ARTIK YOK!"

Bununla da kalmayan Musk, Twitter'ın genel merkezi San Fransisco'daki binasında Twitter yazısından 'W' harfini kaldırarak T(w)itter Daily News (TitterDaily) hesabına gönderme yaptı. Bu gönderme sırasında TitterDaily hesabından Twitter Inc'in bundan böyle Musk'ın bir diğer çatı şirketi olan X Corp'un yapısı altına dahil edildiğini ifade eden bir belge yayınlandı.

"TWITTER'I SATABİLİRİM"

Twitter’ın CEO’su Elon Musk Nisan 2023'te BBC'ye verdiği bir röportajda birçok soru işaretine ise açıklık getirdi. Röportajında, şirketin yönetilmesinin "oldukça acı verici" ve "bir rollercoaster" (inişli çıkışlı bir eğlence treni) gibi olduğunu açıkladı. Musk bazı günler yoğunluktan koltukta uyuduğunu vurgulayarak, "Doğru kişi gelirse Twitter'ı satabilirim" dedi.

ELON MUSK CEO'LUĞU BIRAKTI

12 Mayıs 2023 Cuma günü Musk -Twitter'ın teknik olarak artık X Crop- yeni CEO'sunun NBCUniversal'ın eski reklam yöneticisi Linda Yaccarino olacağını dair haberleri doğruladı. NBCUniversal de, Musk Twitter haberini duyurmadan saatler önce Linda Yaccarino'nun şirketten ayrıldığını onayladı.

PARALI ÜYELİKLERİ ÖN PLANA ÇIKARTTI

Satın aldığı ilk günden bu yana daha önceleri ücretsiz olan birçok hizmeti ise paralı hale getirdi. Yeniliklere de imza atan Musk, Twitter Blue aboneliği ile 'Mavi Tik' (doğrulanmış hesap) özelliklerini de paralı olarak kullanıma sundu. Bütün bunlar da aldığı tepkilerin üst seviyeye çıkmasına ve Twitter'ın kullanıcılarının bir kısmını kaybetmesine sebep oldu. Son olaraksa tweet görüntüleme sayısına kısıtlama getiren Musk'ın bunu ne sebeple yaptığı konusunda farklı görüşler hakim.

Kendisi ilk olarak çok fazla sosyal medya bağımlılığı var insanların sokağa çıkması gerekiyor ifadelerini kullanırken, öncesinde yaptığı ChatGPT yorumu akıllarda soru işaretlerini de bırakıyor. Yapay zekânın Twitter'dan çok büyük bir veri akışı sağladığını ve bunu durdurmak istediğini belirtmişti. Bu sebeple tweet görüntüleme kısıtı, yalnızca Twitter Blue abonelerinin yüksek sayıları görüntüleyebilecek olması bunu yapay zekaya karşı yaptığını doğrular nitelikteydi.

Bir diğer görüş ise Google ile yaşadığı Cloud ödemesi anlaşmazlığı sebebiyle bu kısıtı hayata geçirdiği yönünde. Musk geçtiğimiz aylarda Twitter'ın şimdi de Google Cloud’un faturalarını ödemeyi reddettiği ve bu nedenle sorunlar yaşayabileceği açıklanmıştı.

REKLAM ERİŞİMİ CİDDİ ÖLÇÜDE GERİLEDİ

Geçtiğimiz aylarda verdiği röportajında reklamverenlerin de yeniden Twitter'a döndüğünü açıklayan Musk'ın erişim değerleri ise aynı veriyi vermiyor. Kepios analistlerinin derlediği verilere göre, Twitter'ın reklam erişimi geçen yıldan bu yana %19,8 (92 milyon) geriledi. Reklamların toplam potansiyel erişimi olarak verilen rakam 372,9 milyon oldu. Sosyal medya devinin özellikle kadın kullanıcıyı ciddi ölçüde kaybettiği belirtilirken, erkek kullanıcının oranı %64,3 olduğu açıklandı.

HEDEF KİTLEYE YÖNELİK ERİŞİM

Twitter'ın son dönemde yaşadığı bu kayıplara rağmen Musk'ın politikalarını değiştirmeden devam edişi ve özellikle para ödeyen premium kullanıcılara ayrıcalıklar tanıması ise reklamverenlere yönelik bir hamle olarak da yorumlanıyor. Elon Musk'ın izlediği politika ile erişim düşse de, erişilen kitlenin kalitesinin ve ilgisine yönelik reklamların odağının arttığına dair yorumlar da söz konusu. Böylece kısa vadede erişimler düşse de orta vadede reklam kazancını daha artırabilmeyi hedeflediği vurgulanıyor.

RAKİPLERİNİN İŞTAHI KABARDI

Twitter'ın yaşadığı bu tepetaklak gidiş ise rakiplerinin büyük ölçüde iştahını kabarttı. Twitter benzeri uygulamalar son zamanda gündeme gelirken en ciddi hareketlenme ise Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'dan geldi. Şirketin sahibi Mark Zuckerberg yaptığı açıklamada, Twitter'dan daha aklı başında bir uygulama geliyor ifadelerini kullandı ve ardından Musk ile büyük bir polemik içerisine girdiler. Musk kendisini kafes dövüşüne davet ederken Zuckerberg de 'Konum gönder' ifadesi ile karşılık verdi. Meta'nın Twitter benzeri uygulaması Threads için 6 Temmuz tarihi işaret edildi.

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