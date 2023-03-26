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Elon Musk, Twitter'a 20 milyar dolar değer biçti

Dünyanın önde gelen milyarderlerinden Elon Musk, Twitter'ı aldığından bu yana değer kaybı sürüyor. Son olarak şirket çalışanlarına gönderdiği bir bilgilendirme metninde Twitter'a 20 milyar dolar değer biçtiği öğrenildi. Musk, sosyal medya platformunu 44 milyar dolara satın almıştı

Elon Musk, Twitter'a 20 milyar dolar değer biçti

Global çapta teknoloji devi firmaların sahipleri ve CEO'ları son dönemde en çok kazananlar arasında yer alıyorlar. Ancak pandemi sonrası dönemde umduğunu bulamayan tekno zenginler, kayıplar yaşamaya başlamışlardı.

Bunların başında ise Tesla, SpaceX gibi devasa firmaların sahibi Elon Musk geliyor. Musk, Twitter'ı satın alması ile birlikte başlayan süreçte, hem para hem de itibarını büyük ölçüde kaybediyor.

44 MİLYAR DOLARA ALMIŞTI YARISINDAN FAZLASI ERİDİ

Twitter'ı 2022 yılının kasım ayında 44 milyar dolara satın alan ve CEO'su olan Elon Musk, sosyal medya şirketinin çalışanlarına yaklaşık 20 milyar dolarlık bir değerlemeyle hisse senedi hibeleri teklif etti. Musk'ın Twitter personeline gönderdiği e-posta ile bunu açıkladığı belirtildi. Bu durum ise Musk'ın sosyal medya platformunu satın almak için ödediği 44 milyar doların yarısından fazlasının buharlaştığını ortaya koyuyor.

Geçtiğimiz senenin sonundan bu yana değer kaybeden ve birçok özelliğini paralı hale getiren Twitter için Elon Musk, aralık ayında Twitter'ın 2023'te "kabaca nakit akışı başabaş noktası" olma yolunda ilerlediğini, çünkü en iyi reklamverenlerin milyarderin devralınmasından sonra sosyal medya platformundaki harcamalarını azalttığını söylemişti.

TEKNOLOJİ DEVLERİNİN EN ÇOK KAYBEDENİ OLMUŞTU

Teknolojinin önde gelen milyarderleri için pandemi sonrası dönem zor geçiyor. Özellikle 2022'de büyük kayıplar yaşayan tekno devler, şirketlerinden işten çıkartmalara başlamıştı. Bu dönemde en büyük kaybı yaşayan ise Elon Musk olmuştu. Twitter'ı aldığından bu yana birçok eleştiri ile karşı karşıya kalan Musk'ın kaybı devam ediyor.

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