Elon Musk: Zuckerberg bir tavuk Teknoloji devlerinin sahipleri arasındaki gerilim büyüyor. Mark Zuckerberg ve Elon Musk arasında kafes dövüşü çağrısı ile başlayan gerilimi dindirmek için Zuckerberg'in, "Musk ciddi değildi, bu konuyu bırakma zamanı" ifadelerini kullanmasının ardından Musk'tan Twitter üzerinden yanıt geldi: Zuck bir tavuk!

Teknoloji dünyası milyarderlerin kafes dövüşünü konuşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Meta tarafından Threads'in Twitter'a rakip olarak hayata geçirilmesi ile başlayan gerilimde Twitter'ın sahibi Elon Musk, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'i kafes dövüşüne davet etmiş ve sosyal medyadan Zuckerberg'in verdiği yanıtlarla gerilim büyümüştü.

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Herkes bu sürecin gerçekten kafes dövüşü ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağını merak ederken, ikili ünlü dövüşçülerle antremanlar yaparak özel fotoğraf paylaşımlarında da bulunmuştu.

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ZUCKERBERG'DEN GERİ ADIM

Uzunca bir süredir gündemde olan ikili arasındaki 'kafes dövüşü' yazışmalarında son olarak Zuckerberg bir tarih belirleme konusunda adım atmış ancak Musk ameliyat olması gerektiğini belirterek bir tarih vermemişti. Bundan sonra Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg'den "Zaten Musk ciddi değildi artık bu konuyu bırakıp önümüze bakma zamanı" açıklaması geldi.

MUSK'TAN AŞAĞILAYICI YANIT

Ancak Tesla, Twitter ve Space X şirketlerinin sahibi Musk, Mark Zuckerberg'in bu sözlerine aşağılayıcı bir karşılık verdi. Musk Twitter üzerinden Zuckerberg'in bu sözlerinin olduğu paylaşımı alarak altına, "Zuck bir tavuk" ifadelerini yazdı ve Meta CEO'sunun korkak olduğunu ima etti.