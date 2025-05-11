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        Haberler Bilgi Ekonomi Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2025 belli oldu mu? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

        Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri

        Emekli bayram ikramiyesi 2025 yılında yüzde 33,33 oranında artırılarak 4 bin liraya çıkarıldı. Ramazan Bayramı'nda 4 bin TL ikramiye alan emekliler Kurban Bayramı'nda da aynı tutarda ikramiye alacak. Böylece bu yıl toplamda 8 bin TL ikramiye ödemesi yapılmış olacak. Kurban Bayramı yaklaşırken emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2025 takvimi için Bakan Vedat Işıkhan açıklamaları ve SGK duyuruları yakın takibe alındı. Peki 4A, 4B, 4C SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2025 - 00:15 Güncelleme: 11.05.2025 - 00:15
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        Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2025 Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emeklinin en çok araştırdığı konulardan biri oldu. Emekli bayram ikramiyesi, bu yıl yüzde 33,33 oranında zamla 3 bin liradan 4 bin liraya yükseldi. Yılın ikinci dini bayramı için geri sayım sürerken Kurban Bayramı ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 4A, 4B, 4C ödeme takvimi için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve SGK tarafından gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte konuya ilişkin son durum...

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        2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

        Bu yıl emeklilerin ikramiyelerine yüzde 33,33 oranında zam yapıldı. Böylece emekli bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseldi.

        Emekliler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ikramiye ödemesi alıyor. Buna göre, emeklilere yıl içinde toplamda 8 bin TL ödeme yapılmış olacak.

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        KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

        Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri henüz belli olmadı.

        Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran Cuma günü başlayacak. İkramiye ödemeleri, bayramdan önce hesaplara geçecek.

        Buna göre, bayram ikramiyesi ödemelerinin 2-5 Haziran tarihleri arasında yatırılması bekleniyor.

        4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi ile ilgili resmi açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.

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        ÖDEMELER YİNE TAHSİS NUMARASINA GÖRE YAPILACAK

        Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri, bir önceki bayramda olduğu gibi tahsis numarasına göre yapılacak.

        Tahsis numarasına göre belirlenen ödeme günleri, ilerleyen günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından duyurulacak.

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        DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR DA YARARLANIYOR

        Dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranlarına göre bayram ikramiyesi ödemesinden yararlanacak. Vefat eden sigortalının eşine çocuk olmaması durumunda bayram ikramiyesinin %75’i ödenecek. Çocuk olması durumunda ise %50 ödeme alınacak. Ölüm aylığı alanlar ise ikramiyeni %25’inden yararlanacak.

        Dul ve yetim maaşını %75 hisse oranına göre alanlar 3.000 lira alacak.

        Dul maaşı olarak %50 hisse oranında ödeme alanların ikramiyesi ise bu yıl 2 bin lira olarak ödenecek.

        Ölüm aylığı alan ve %25 hisse oranına göre ödeme yapılanlara ise ikramiye olarak 1.000 lira ödenecek.

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        KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

        Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alıyor.

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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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