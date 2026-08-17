Emekli ve memur zammı için yeni oranlar hesaplandı! 2027 Ocak SSK, Bağ-Kur emekli ve memur zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?
Emekli ve memur zammında son durum, Merkez Bankasının 2026 yılı enflasyon tahminini yüzde 28'e çıkarmasının ardından araştırılmaya başlandı. Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 8,70, memur aylıklarına ise 6,66 oranında zam yapılması öngörülüyor. Peki, 2027 Ocak memur ve emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte, 2027 emekli ve memur maaş zammında son durum…
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentilerinin güncellenmesiyle birlikte milyonlarca emekli ve memurun gözü ocak ayında yapılacak maaş artışına çevrildi. 2027 SSK ve Bağ-Kur emeklileri, memur ve memur emeklileri için yeni zam hesapları ortaya çıktı. Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, farklı enflasyon senaryolarına göre ocak ayında uygulanabilecek zam oranlarını hesapladı. Peki, Ocak 2027 emekli maaşı zammı ne kadar olacak, memur maaşları yüzde kaç artacak? İşte 2027 emekli ve memur maaş tahminleri…
OCAK 2027 MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Ocak 2027 maaş zammı için hesaplamalar, enflasyon beklentilerindeki değişimle yeniden gündeme geldi. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'e yükseltmesinin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı merak ediliyor.
OCAK 2027 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam, 2026 yılının ikinci yarısındaki enflasyon verilerine göre belli olacak.
Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç'ın hesaplamalarına göre, mevcut enflasyon tahminleri doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 8,70 ile yüzde 10,01 arasında olabilir.
Merkez Bankası'nın yüzde 28'lik yıl sonu enflasyon tahmini gerçekleşirse emeklilerin zam oranı yüzde 8,70 seviyesinde hesaplanıyor. Piyasa ve ekonomistlerin daha yüksek enflasyon beklentileri ise zammın yüzde 10'a yaklaşabileceğine işaret ediyor.
EMEKLİLERE YÜZDE 8,70 ZAM GELİRSE MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 8,70 oranında zam yapılması halinde, mevcut maaş üzerinden hesaplama yapılacak. Örneğin 20 bin lira emekli maaşı alan bir kişinin aylığı yüzde 8,70 zamla 21 bin 740 liraya yükselecek.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN OCAK ZAMMI NE KADAR?
Memur ve memur emeklilerinin maaş artışında toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı birlikte belirleyici olacak.
Ahmet Kıvanç'ın farklı enflasyon senaryolarına göre yaptığı hesaplamada, memur ve memur emeklilerinin ocak ayında yüzde 6,66 ile yüzde 7,95 arasında zam alması bekleniyor. Ancak söz konusu oranlar henüz kesinleşmiş değil. Zam oranı, yılın ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon verilerinin tamamlanmasının ardından netleşecek.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 6,66 ZAM GELİRSE MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?
Memur ve memur emeklilerinin aylıklarına yüzde 6,66 oranında zam yapılması halinde ise maaşlar mevcut tutar üzerinden artacak. Örneğin 30 bin lira maaş alan bir memurun aylığı yüzde 6,66 zamla 31 bin 998 liraya çıkacak.
KAMU İŞÇİLERİNİN OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Kamu işçileri için yapılan hesaplamalarda ise ocak ayında oluşabilecek enflasyon farkının yüzde 2,70 ile yüzde 4,01 arasında olması bekleniyor. Buradaki nihai artışta toplu iş sözleşmesi hükümleri de etkili olacak.
2027 EMEKLİ MAAŞI İÇİN DİLEKÇE TARİHİ ÖNEMLİ Mİ?
Emekli olmayı planlayan vatandaşlar açısından maaş zammının yanı sıra emeklilik dilekçesinin hangi tarihte verileceği de önem taşıyor.
Ahmet Kıvanç'ın değerlendirmesine göre 2026 ve 2027 yıllarında emeklilik dilekçesi verenlerin aylık hesaplamalarında farklılık oluşabilecek. Bu nedenle emeklilik planı yapanların yıl sonuna kadar açıklanacak enflasyon verilerini takip etmesi önem taşıyor.
OCAK 2027 MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?
Ocak 2027 maaş zammı için kesin oran, 2026 yılının ikinci yarısındaki enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla ortaya çıkacak.
Özellikle Aralık 2026 enflasyon verisinin açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı netleşirken, memur ve memur emeklilerinin maaş artışı da kesinleşecek.
Şu an açıklanan yüzde 8,70, yüzde 10,01, yüzde 6,66 ve yüzde 7,95 gibi oranlar ise mevcut enflasyon beklentilerine göre yapılan hesaplamaları ifade ediyor. Yıl sonuna kadar oluşacak enflasyon rakamları, ocak ayında yapılacak gerçek zam oranını belirleyecek.