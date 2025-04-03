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        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DAKİKA: 3 aylık enflasyon farkı belli oldu! SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak?

        Emekli zammı hesaplama! 2025 Temmuz'da emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

        Emekli zammı 2025 Temmuz son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Mart ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Böylece 3 aylık enflasyon farkı belli oldu. SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı hesaplama işlemleri de başladı. Bilindiği üzere emekli ve memur maaşları Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez artış yaşıyor. Peki, 2025 Temmuz'da SSK, Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 3 aylık enflasyon farkı ile SSK, Bağkur emekli zam oranı hesaplama tablosu.

        Giriş: 03.04.2025 - 14:38 Güncelleme: 03.04.2025 - 20:58
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        Emekli zammı 2025 Temmuz son dakika haberleri gündemde yer alıyor. Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 3 aylık enflasyon farkı belli oldu. Böylece Temmuz-Aralık döneminde geçerli olacak emekli zammı için hesaplama tabloları oluşturuldu. Bilindiği üzere emekli zam oranı 6 aylık enflasyon oranı baz alınarak hesaplanıyor. Buna göre, 2025 Temmuz zammı Nisan, Mayıs ve Haziran verilerinin açıklanmasıyla ortaya çıkacak. Peki, son enflasyona göre SSK, Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 Temmuz emekli zammı hesaplama tablosu.

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        2025 MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

        Mart ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

        TÜİK verilerine göre enflasyon, martta aylık bazda yüzde 2,46, yıllık bazda yüzde 38,10 olarak gerçekleşti.

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        3 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

        Enflasyon ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27, Mart ayında ise yüzde 2,46 olarak gerçekleşti.

        Buna göre 3 aylık enflasyon oranı yüzde 10,06 olarak hesaplandı.

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        3 AYLIK SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAM ORANI NE KADAR?

        Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yüzde 10,06 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

        Memurların alacağı enflasyon farkı ise yüzde 3,83 olarak belirlendi.

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        İşte 3 aylık enflasyon oranına göre emekli maaşı zam oranı ve memur zammı tablosu;

        3 aylık enflasyon oranı: Yüzde 10,06

        3 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 10,06

        Memur enflasyon farkı: Yüzde 3,83

        Toplu sözleşme zammı: Yüzde 5

        Memur zammı: Yüzde 9,02

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        TEMMUZ 2025 EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?

        Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 28,04 olarak açıkladı.

        Bu bilgiler ışığında emekliye Temmuz ayında yapılacak zam oranının yüzde 12-15 arasında olması bekleniyor.

        Ancak nihai SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.

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