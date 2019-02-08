Arjantinli futbolcu Emiliano Sala, İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City'e transferinin ardından içinde bulunduğu uçaktan haber alınamıyordu. Dün gece devam eden çalışmaların ardından yıldız futbolcunun Manş Denizi'nden cansız bedeni çıkarıldı. Peki, Emiliano Sala kimdir, kaç yaşında, nerelidir?

EMİLİANO SALA KİMDİR?

Tam adı Emiliano Raul Sala olan futbolcu, 31 Ekim 1990 tarihinde Güney Amerika ülkesi Arjantin'de dünyaya geldi. Forvet pozisyonunda görev yapan futbolcu, profesyonel kariyerine 2012 yılında Bordeaux kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Orléans, Niort, Caen ve Nantes kulüplerinde oynadı.

Arjantinli forvet Emiliano Sala geçtiğimiz günlerde Cardiff City Kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşme imzaladı. Transferin, kulübün bonservis rekoru kırılarak gerçekleştirildiği açıklandı. İngiltere basınında, Cardiff City'nin Sala'nın transferi için 15 milyon sterlin ödeyeceği öne sürüldü.

Sala, Bu sezon Nantes formasıyla 21 resmi maça çıkan Sala, 13 gol atmıştı.