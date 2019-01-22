Emiliano Sala kimdir, nereli ve kaç yaşında? Soruları şu an en sık aranılan isimlerden biri oldu. Premier Lig ekiplerinden Cardiff'e transfer olan Emiliano Sala'yı İngiltere'ye götüren uçak Manş Denizi üzerinde radardan kayboldu. Uçakta Sala dışında iki kişinin daha bulunduğu belirtildi. Ara kurtarma çalışmalarına 2 helikopter ve bir geminin katıldığı ancak uçaktan iz bulunamadığı belirtildi.

EMİLİANO SALA'NIN SAĞLIK DURUMU İYİ Mİ?

Yıldız futbolcunun sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar gelir gelmez haberimizde olacaktır.

MANŞ DENİZİ NEREDE?

Manş Denizi Atlas Okyanusunun, İngiltere ile Fransa'yı birbirinden ayıran kolu. Giderek daralması yüzünden elbise kolu manasına gelen Fransızca “le Manche” adı verilmiştir. Genişliği batıda 180 km iken, doğuda 33,7 km'ye düşer. Doğusundaki Dover Boğazı ile Kuzey Denizine açılan Manş, 89.900 km2lik yüzölçümüne sahiptir. Ortalama derinliği 45-120 km arasında değişir.

EMİLİANO SALA KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Emiliano Raul Sala (d. 31 Ekim 1990), Nantes takımında forvet pozisyonunda görev yapan Arjantinli futbolcudur.

Profesyonel kariyerine 2012 yılında Bordeaux kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Orléans, Niort, Caen ve Nantes kulüplerinde oynadı.

Cardiff City Kulübü, 28 yaşındaki Sala ile 2022 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Transferin, kulübün bonservis rekoru kırılarak gerçekleştirildiği açıklandı.

İngiltere basınında, Cardiff City'nin Sala'nın transferi için 15 milyon sterlin ödeyeceği öne sürüldü.

Bu sezon Nantes formasıyla 21 resmi maça çıkan Sala, 13 gol attı.