Emina Jahovic'ten 'nafaka' yanıtı: Ben de aynı sorunu yaşadım... Erkek, adam gibi davranmalı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emina Jahovic'ten 'nafaka' yanıtı: Ben de aynı sorunu yaşadım... Erkek, adam gibi davranmalı!

2018 yılında boşandığı Mustafa Sandal ile nafaka yüzünden davalık olan Emina Jahovic, eski eşler Ahu Yağtu ve Cem Yılmaz arasındaki nafaka krizi hakkında konuştu. Eski eşine göndermede bulunan Jahovic, "Ben de aynı sorunu yaşadım... Erkek, adam gibi davranmalı!" dedi

ABONE OL
  • Emina Jahovic'ten 'nafaka' yanıtı: Ben de aynı sorunu yaşadım... Erkek, adam gibi davranmalı! - Magazin haberleri

    Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, 2008 yılında evlenmiş ve iki çocukları dünyaya geldi. Çift, 2018 yılında ise boşandı. Boşanma sonrasında ikili nafaka yüzünden davalık oldu. Jahovic, Mustafa Sandal'ın nafaka iptali için dava açtığını duyunca eski eşini kendisinden 'mal kaçırmakla' suçlamıştı.
  • Emina Jahovic'ten 'nafaka' yanıtı: Ben de aynı sorunu yaşadım... Erkek, adam gibi davranmalı! - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Emina Jahovic, geçtiğimiz gün Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu arasında da yaşanan nafaka konusu hakkında konuştu. Jahovic, muhabirlerin, "Anne eğer çalışıyorsa, boşandığı eşinden nafaka almalı mı?" sorusunu yanıtladı.
  • Emina Jahovic'ten 'nafaka' yanıtı: Ben de aynı sorunu yaşadım... Erkek, adam gibi davranmalı! - Magazin haberleri

    "ERKEĞİN SORUMLULUK ALMASI LAZIM"

    Jahovic, "Ben karışmak istemiyorum ama ben de aynı sorunu yaşadım. Erkeğin sorumluluk alması lazım, ailesine tabii ki bakması lazım. Erkek, erkek adam gibi davranmalı. Çocuklarının nafakasını ödemeli" diyerek hemcinslerini savundu.
  • Emina Jahovic'ten 'nafaka' yanıtı: Ben de aynı sorunu yaşadım... Erkek, adam gibi davranmalı! - Magazin haberleri

    ANLAŞMALI BOŞANDILAR

    Mustafa Sandal ile Emina Sandal’ın 10 yıllık evliliği "anlaşmalı" olarak sona ermişti. Çiftin aralarında hazırladıkları protokolde şunlar yer alıyordu: Mustafa Sandal, müşterek çocuklar için 10 bin, Emina Sandal için 15 bin lira nafaka ödeyecek. Mustafa Sandal, boşandığı eşine Sırbistan’da 250 bin Euro’ya bir ev alacak. Beykoz’daki ev en az 3 milyon dolara satılacak. Bu paranın 2 milyon doları Emina Sandal’a, 1 milyon doları Mustafa Sandal’a verilecek.
  • Emina Jahovic'ten 'nafaka' yanıtı: Ben de aynı sorunu yaşadım... Erkek, adam gibi davranmalı! - Magazin haberleri

    CEM YILMAZ İLE AHU YAĞTU ARASINDAKİ NAFAKA DAVASI

    Ahu Yağtu ile Cem Yılmaz, 20 aylık evliliklerini 2013 yılında bitirdi. Ünlü komedyen boşanmanın ardından eski eşi Ahu Yağtu'ya 10 bin dolar (186 bin Türk lirası) nafaka ödemeye başladı. 2022 yılında ise Cem Yılmaz dolar kurundaki artış ve pandemi koşulları nedeniyle nafakanın indirilmesi için eşi Ahu Yağtu'ya dava açtı.

    Cem Yılmaz 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin Türk lirasına indirilmesini istedi. Mahkeme ise Cem Yılmaz'ın talebini kısmen kabul ederek 70 bin Türk lirası nafaka ödemesini kabul etti.
  • Emina Jahovic'ten 'nafaka' yanıtı: Ben de aynı sorunu yaşadım... Erkek, adam gibi davranmalı! - Magazin haberleri

    YAĞTU, İSTİNAF MAHKEMESİNE BAŞVURDU

    Mahkemenin nafakayı 70 bin Türk lirasına indirmesinden sonra Ahu Yağtu'nun avukatı istinaf mahkemesine başvurdu. İstinaf mahkemesine verilen dilekçede, "Davacının pandemi sürecinden olumsuz etkilendiği, reklamlarda boy gösterdiği tedarik firmalarının işlerinin arttığı, 14 milyon lira ücret aldığı, dizilerinin yayında olduğu, Avrupa'nın bir çok şehrinde stand-up gösterileri yaptığı, Türkiye'deki ve Londra'daki taşınmazlarından döviz cinsinden kira geliri olduğu, mahkemenin Türkiye'deki enflasyon oranlarını dahi baz almadığı, davacının iş insanı olması nedeniyle dövizdeki öngörülemezlik unsurunu kabul etmediklerini" ifade ederek, Cem Yılmaz'ın gelirlerinde azalmanın olmadığı belirtildi.
  • Emina Jahovic'ten 'nafaka' yanıtı: Ben de aynı sorunu yaşadım... Erkek, adam gibi davranmalı! - Magazin haberleri

    10 BİN DOLAR NAFAKA ÖDEYECEK

    İstinaf mahkemesi başvuru dilekçesinde sunulan nedenleri haklı bularak kararı bozdu. Böylelikle Cem Yılmaz 10 bin dolar nafaka ödemeye devam edecek. Cem Yılmaz'ın 2 hafta içinde itiraz dilekçesi sunarak, kararı Yargıtay temyiz yoluna taşıma hakkı da bulunuyor.
  • Emina Jahovic'ten 'nafaka' yanıtı: Ben de aynı sorunu yaşadım... Erkek, adam gibi davranmalı! - Magazin haberleri

    500 BİN DOLAR TAZMİNAT ÖDEMİŞTİ

    Cem Yılmaz, 10 yaşındaki oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka öderken, Ahu Yağtu'ya 500 bin dolar tazminat ve 3 gayrimenkul vermişti. 8 yıl boyunca oğlu için 10 bin dolar nafaka ödeyen Yılmaz, nafakanın azaltılması için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu.

    Eski eşi Ahu Yağtu'ya dava açan Cem Yılmaz, nafakayı dolar bazında değil Türk lirası olarak ödemek istedi. Cem Yılmaz, 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin lira olması talebinde bulunmuştu.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.