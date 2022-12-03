Emina Jahovic'ten 'nafaka' yanıtı: Ben de aynı sorunu yaşadım... Erkek, adam gibi davranmalı!

ANLAŞMALI BOŞANDILAR



Mustafa Sandal ile Emina Sandal’ın 10 yıllık evliliği "anlaşmalı" olarak sona ermişti. Çiftin aralarında hazırladıkları protokolde şunlar yer alıyordu: Mustafa Sandal, müşterek çocuklar için 10 bin, Emina Sandal için 15 bin lira nafaka ödeyecek. Mustafa Sandal, boşandığı eşine Sırbistan’da 250 bin Euro’ya bir ev alacak. Beykoz’daki ev en az 3 milyon dolara satılacak. Bu paranın 2 milyon doları Emina Sandal’a, 1 milyon doları Mustafa Sandal’a verilecek.