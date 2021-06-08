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Emlak Konut GYO'dan Fikirtepe açıklaması

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO),İstanbul Fikirtepe Kentsel Tasarım Projesi 3419/1 parsel inşaatı işinin sözleşmesinin yüklenici Siyahkalem Müh. İnş. San. ve Tic. AŞ ile 3 Haziran'da imzalandığını duyurdu.

Emlak Konut GYO'dan Fikirtepe açıklaması
AA

Emlak Konut GYO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile şirketimiz arasında imzalanan dönüşüm uygulamalarına ilişkin iş birliği protokolü çerçevesinde Bakanlık adına şirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Fikirtepe Kentsel Tasarım Projesi 3419/1 parsel inşaatı işinin sözleşmesi, yüklenici Siyahkalem Müh. İnş. San. ve Tic. AŞ ile 3 Haziran 2021'de imzalanmıştır." denildi.

Açıklamada, sözleşme bedelinin 198 milyon 480 bin TL artı KDV olduğu bildirildi.

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