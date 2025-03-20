Emlak Konut kampanyası başvuru tarihi uzatıldı! Emlak Konut kampanyasına hangi projeler dâhil?
İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki seçili konut projelerinde geçerli olan Emlak Konut Kampanyasının başvuru tarihleri uzatıldı. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, kampanyaya yoğun ilgi gösterildiğini açıkladı. Kampanya hakkında bilgi almak isteyen 250 binden fazla kişi, Emlak Konut'un web sitesi üzerinden form doldurdu, 96 binin üzerinde çağrı müşteri hizmetlerine yapıldı ve satış ofislerine yapılan ziyaret sayısı 22 bini geçti. İşte, 2025 Emlak Konut Kampanyası başvuru tarihleri...
Orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla başlatılan Emlak Konut Kampanyasının başvuru tarihleri uzatıldı. Şubat ayında duyurulan kampanya dahilinde satışa çıkan 4 bin 500 konuttan 2 binden fazla ön satış gerçekleştirildi. Peki, Emlak Konut Kampanyası yeni başvuru tarihi nedir?
EMLAK KONUT KAMPANYASI BAŞVURU TARİHLERİ UZATILDI
Emlak Konut'un 19 Şubat'ta başlattığı "Kazançlı Yatırım Kampanyası"nın 23 Mart 2025 olan son başvuru tarihi 27 Nisan 2025'e kadar uzatıldı.
Emlak Konut, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki 25 projesini kapsayan 'Kazançlı Yatırım Kampanyası'nın başvuru süresinin uzatıldığını açıkladı.
Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Kazançlı Yatırım Kampanyası’na vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirirken, kampanyanın başvuru tarihini uzatma kararıyla ilgili şu bilgileri verdi:
“Başlangıcından itibaren büyük ilgi gören kampanyamıza şu ana kadar 250 binden fazla vatandaşımız web sitemiz üzerinden talep formu doldurdu. Müşteri hizmetleri ekibimiz, bu taleplere dönüş yapmaya devam ediyor. Satış ofislerimizde ise randevulu sistem ile misafirlerimizi ağırlıyor, gün içinde gelen diğer müşterilerimize de bekleme sürelerini en aza indirecek şekilde destek sağlıyoruz. Ayrıca yine bu süreç içerisinde ön satış başvurusu yapmış olan 2 binden fazla vatandaşımızın satış işlemlerini tamamlamaktayız. Web sitesi ve çağrı merkezine gelen taleplerin tamamına geri dönüş yapabilmek için kampanya süresini uzatma kararı aldık.”
EMLAK KONUT KAMPANYASI BAŞVURU NEREYE YAPILIR?
Başvurular açık satış yöntemiyle yapılacak. Vatandaşlar satış ofislerine giderek satın alma işlemini gerçekleştirebilecek.
EMLAK KONUT KAMPANYASI ÖDEME PLANLARI
Emlak Konut GYO, ‘Kazançlı Yatırım Kampanyası’ ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara 3 farklı finansman modelini sunuyor.
Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Peşinat ödemeden ev sahibi olma imkânı sunulan seçenekte, taksit ödemeleri de her geçen ay azalarak devam ediyor. Aylık yüzde 0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği de sunuluyor.
İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor, böylece ev sahibi olmak isteyenler ilk yılı ödeme yapmadan geçirebiliyor. Bu sayede alıcılar, toplamda yüzde 12 oranında bir kazanç elde ediyor. Ayrıca, aylık yüzde 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkânı sunuluyor.
Üçüncü modelde, Emlak Konut olarak, ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunuyor. Bu model, uzun vadeli ve esnek ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmayı daha kolay ve erişilebilir hale getiriyor.
Leasing destekli finansman modelinde, peşinat ödemeden veya tercih ettiğiniz peşinat tutarıyla, evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankası ile finansman imkânı sağlanıyor. Bu sayede, ödeme planınızı bütçenize göre esnek bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Ayrıca 120 aya kadar vade imkanı da sunulmaktadır.
EV TESLİMATLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Emlak Konut'un duyurduğu kampanyada bulunan projelerinin teslim tarihleri konusunda ise bu yıl teslim edilecek projeler olduğu gibi 3 yıla kadar sürecek projelerin de olduğu belirtildi.
EMLAK KONUT PROJESİNE DÂHİL OLAN PROJELER
- Yenişehir Evleri Arnavutköy - İstanbul / Arnavutköy. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları ortaklığıyla yapılıyor
- Balıkesir Emlak Konutları - Balıkesir / Altıeylül. Emlak Konut tarafından yapılıyor.
- Kuzey Adalar Kartal - İstanbul / Kartal. Emlak Konut ve ŞUA İnşaat ortaklığıyla yapılıyor.
- Allsancak - İzmir / Konak. Emlak Konut ile Pekintaş Yapı ve Burakcan İnşaat ortaklığıyla yapılıyor.
- Başakşehir Avrasya Konutları Cadde - İstanbul / Başakşehir. Emlak Konut ve Fuzul GYO ortaklığıyla yapılıyor.
- Batı Yakası - İstanbul / Kartal. Emlak Konut ve Yıldızlar İnşaat ortaklığıyla yapılıyor.
- Barbaros 48 - İstanbul / Beşiktaş. Emlak Konut ve Fuzul GYO ortaklığıyla yapılıyor.
- Ebruli Kayaşehir - İstanbul / Başakşehir. Emlak Konut ve Ebruli İnşaat ortaklığıyla yapılıyor.
- Evora İzmir - İzmir / Konak. Emlak Konut, Teknik Yapı ve Halk GYO ortaklığıyla yapılıyor.
- Gölyaka İstanbul - İstanbul / Avcılar. Emlak Konut ve Özerka ortaklığıyla yapılıyor.
- Hayat Flora - İstanbul / Küçükçekmece. Emlak Konut ve Özak GYO ortaklığıyla yapılıyor.
- Majör Gölyaka - İstanbul / Avcılar. Emlak Konut ve Cevahir Yapı ortaklığıyla yapılıyor.
- Meydan Başakşehir - İstanbul / Başakşehir. Emlak Konut ile İntek Konut, Som Yapı, Nur Group ve Hak Global ortaklığıyla yapılıyor.
- Nezihpark Bahçekent - İstanbul / Başakşehir. Emlak Konut ve Aydur İnşaat ortaklığıyla yapılıyor.
- Nidapark İstinye - İstanbul / Sarıyer. Emlak Konut ve Tahincioğlu ortaklığıyla yapılıyor.
- Park Yaşam Antalya - Antalya / Aksu. Emlak Konut ve İzka İnşaat ortaklığıyla yapılıyor.
- Park Yaşam Çınarköy - İstanbul / Çekmeköy. Emlak Konut tarafından yapılıyor.
- Senfoni Etiler - İstanbul / Beşiktaş. Emlak Konut ile Yiğit Group ve Kubba İnşaat ortaklığıyla yapılıyor.
- Tual Asya - İstanbul / Sancaktepe. Emlak Konut ile Dağ Holding ortaklığıyla yapılıyor.
- Tual Gölyaka - İstanbul / Avcılar. Emlak Konut ile Dağ Holding ortaklığıyla yapılıyor.
- Vadi Panorama - İstanbul / Başakşehir. Emlak Konut tarafından yapılıyor.
- Yeni Levent - İstanbul / Sarıyer. Emlak Konut ile Dap Yapı ortaklığıyla yapılıyor.Göktürk Kemer Evleri - - İstanbul / Eyüpsultan. Emlak Konut tarafından yapılıyor.
- Odak İstanbul - İstanbul / Bağcılar. Projenin detayları paylaşılmadı.