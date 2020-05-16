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Ünlü şarkıcı Emrah'ın sözü ve müziği kendisine ait olan "Salgın" isimli şarkısı, etkileyici klibiyle ilk kez Habertürk'te Burası Haftasonu programında yayınlandı.

Oylum Talu'nun sorularını yanıtlayan Emrah, yeni şarkının nasıl ortaya çıktığını "Önce şiirini oluşturdum. Yaşadığımız dönem gerçekten kolay dönemler değil, aylardır evdeyiz ve psikolojik olarak birçok şeyden etkileniyor insan. Birkaç sözü çıktı, arkası geldi. Bir süre durdu öyle ama günler geçtikçe içimdeki duygular bambaşka hale geldi. Sonra bir baktım müziği oluşmaya başladı melodisiyle birlikte" sözleriyle anlattı.

"BENİM İÇİN FARKLI"

Şarkıyı yazarken kendisinin de çok etkilendiğini kaydeden Emrah, "Hepimiz bu dünyanın içinde yaşıyoruz ve zor günler geçiriyoruz. Birçok şarkı yaptım ama bu dönem hatırlandığı zaman bu şarkı benim arşivimde bambaşka bir biçim oluşturacak. Bugüne kadar yaptığım şarkılar da sevilen şarkılar ama bu şarkı benim için çok farklı. Kliple de bambaşka bir yere giden, bugüne kadar yaptığım projeler içinde en farklısı oldu" diye konuştu.

"AYNI GEMİDEYİZ"

Dünyanın salgınla birlikte birleştiğini kaydeden ünlü şarkıcı, "Gerçekten güzel günlerin geleceği umuduyla bu şarkı çıktı. İçimiz burkuluyor. Hepimiz insanız ve aynı geminin içindeyiz. Burada bir ayrımcılık yok. Çünkü bütün dünyanın meselesi bu. Böyle bir salgın da bütün dünyayı ilgilendiren ve hepimizin düşünmesi gereken ciddi bir konu" ifadelerini kullandı.