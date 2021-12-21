'Her şey çok ciddi başlamıştı...'

Emre Kınay'dan eleştirilere yanıt 0:00 / 0:00

Emre Kınay, Habertürk'ten Aytekin Teker'e yaptığı açıklamada, "Hiç kimse bir şeyi tam dinlemiyor. Açıklamalarımın bir kısmını kesip, yayınlıyorlar. Lütfen sözlerimin tamamını dinleyin. Orada demek istediğim kadınlar, kızlarını nasıl yetiştiriyorsa, erkek çocuklarını da aynı dikkatle yetiştirmeli. Buradaki açıklamam kız çocuklarımızı ve kadınlarımızı korumaya yönelik." dedi.

BİR KIZI VAR

Emre Kınay ile 2003 yılında hayatını birleştirdiği meslektaşı Emine Ün, 2009'da boşanmıştı. İkilinin, Duru adında 17 yaşında bir çocukları bulunuyor.