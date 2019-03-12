Emre Sertkaya kimdir, nereli, ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. 2016 yılında O Ses Türkiye yarışması ile adını duyuran genç müzisyen yarışmadan birincilik ile dönmüş ve büyük ikramiyeyi kazanmıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Emre Sertkaya Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisi ile yeniden sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

EMRE SERTKAYA KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

O Ses Türkiye yarışmasında seslendirdiği parça ile jüri üyelerinin kalbini kazanan ve Gökhan ve Hakan kardeşlerin takımında yer alarak onlara şampiyonluk sevincini kazandıran Emre Sertkaya, 23 yaşında. Lise mezunu olan ve konservatuvara hazırlanan Emre Sertkaya, hayatını İstanbul'da sürdürüyor.

Aslen Batmanlı olan Emre Sertkaya, O Ses Türkiye'ye ilk olarak Yüksek Sadakat grubuna ait "Haydi Gel İçelim" şarkısıyla çıktı. Ebru Gündeş ile Hakan-Gökhan Özoğuz ikilisinin döndürmeyi başaran genç yarışmacı, jüri tercihini Hakan-Gökhan Özoğuz ikilisinden yana kullandı. İlk başta sadece iki jüri üyesini döndürmeyi başaran Emre Sertkaya, sonrasında Minnet Eyleme ile farklı bir ses tonu sergileyerek diğer jürileri de etkilemeyi başardı. Emre Sertkaya'ya şampiyonluğunu getiren ise "Haberin Yok Ölüyorum" şarkısı oldu.