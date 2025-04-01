En çok deprem yaşanan ülkeler
Myanmar'da geçen hafta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde 2.000'den fazla kişi hayatını kaybetti. ABD'nin dünyadaki hava ve deniz olaylarını araştıran kurumu Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin (NOAA) verilerine göre, 1990'dan beri en çok depremden etkilenen iki Asya ülkesi Çin (187) ve Endonezya (173). Asya'da en çok etkilenen diğer yerler Japonya, Hindistan ve Filipinler. 1990'dan beri sırasıyla 32 ve 24 depremle Yunanistan ve İtalya, Avrupa'nın en çok tehlike altındaki bölgelerinden ikisi. Türkiye ise aynı tarihten günümüze kadar gerçekleşen 65 depremle, depremden en çok etkilenen 6. ülke. Sıralama yapılırken 7 ve üzeri büyüklüğündeki depremler, 1 milyon doların üzerinde maddi, 10 ve üzerinde can kaybı kriterleri göz önünde bulunduruluyor.
Giriş: 01.04.2025 - 14:53 Güncelleme: 01.04.2025 - 14:57