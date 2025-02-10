Geleceğin teknolojileri bugünle buluşuyor
Teknoloji dünyasında yapay zeka uygulamaları öne çıkarken insansı robotlar da 2024 yılına damgasını vurdu. Boston Dynamics, Tesla, Sanctuary AI ve daha birçok öncü şirketin geliştirdiği bu robotlar, insan benzeri hareket kabiliyetleri ve ileri teknolojileriyle dikkat çekiyor. HD Atlas, Figure 01, Phoenix, Digit, Atlas, H1 ve Optimus Gen 2 gibi modeller, farklı boyut ve ağırlıklarda, çeşitli hız ve taşıma kapasitesi özellikleriyle öne çıkıyor. Bu robotlar, endüstriyel uygulamalardan günlük yaşama kadar geniş bir yelpazede kullanılabilecek. İşte geçtiğimiz yıl öne çıkan en çarpıcı insansı robotlar ve özellikleri!
Giriş: 10.02.2025 - 15:02 Güncelleme: 10.02.2025 - 15:02