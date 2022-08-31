YAPI KREDİ

Üç yıl boyunca emekli maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi'yi tercih eden emekliler, 7 bin 500 liraya varan nakit promosyon fırsatı kampanyasından 30 Eylül'e kadar yararlanabiliyor.

Kampanya kapsamında maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi'yi seçen emekliler, hiçbir ek koşul olmadan; bir aylık net gelirleri 1.500 TL'ye kadarsa 4 bin 850 TL, 1.500 TL- 2 bin 499 TL arasındaysa 6 bin TL, 2 bin 500 TL ve üzerindeyse 7 bin 250 TL nakit promosyon kazanıyor. Ayrıca maaşını Yapı Kredi’ye taşıyan emekliler, 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı vermeleri durumunda maaş baremi bağımsız 100 TL ek nakit ödül kazanma fırsatı yakalıyor.

Tüm bunlara ek olarak, 30 Eylül'e kadar ilk kez kredi kartı alan veya promosyon başvuru tarihinden önceki 3 ay içerisinde mevcut kart/kartları ile hiç harcama yapmamış olan Yapı Kredi müşterisi emekliler, kampanya başlangıç tarihinden 30 Eylül'e kadar yapacakları toplam 500 TL harcama sonrasında ek 150 TL nakit promosyon daha alabiliyor.

Ayrıca, emekli tanıdıklarına referans olarak, tanıdıklarının emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşımasını sağlayanlar için "Emekli Referans" kampanyası da 30 Eylül'e kadar devam ediyor. Kampanya kapsamında emekli yakınlarının emekli maaşlarının Yapı Kredi’ye taşınmasını sağlayan banka müşterileri, her bir kişi için 250 TL, toplamda ise 2 bin 500 TL'ye varan nakit ödül kazanabiliyor.