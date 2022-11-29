Enflasyon mevduat farkı işçi alacaklarını eritti 0:00 / 0:00

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 34. maddesi uyarınca, gününde ödenmeyen ücretler için en yüksek mevduat faizi oranı uygulanıyor. Sadece kıdem tazminatı ile ilgili maddesi yürürlükte bulunan 1475 Sayılı Eski İş Kanunu uyarınca da kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi halinde bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiziyle birlikte ödenmesi gerekiyor. İhbar tazminatı, kullanılmayan yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti alacakları için de aynı uygulama geçerli.

Merkez Bankası, bankalarca fiilen uygulanan en yüksek mevduat faizini her ay düzenli olarak yayımlıyor. İşçilerin alacak davalarına bakan mahkemeler, karar verirken Merkez Bankası’nın yayımladığı faizleri dikkate alıyor.

Merkez Bankası’nın yayımladığı verilere göre, 1 yıllık Türk Lirası mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı ağustos - eylül aylarında yüzde 31, temmuz ayında yüzde 32,5, haziran ayında yüzde 30 oldu. Önceki aylarda ise yüzde 22-27 aralığında seyretti. Buna karşılık yıllık tüketici enflasyonu ekim ayı itibarıyla yüzde 85.51’e tırmandı.

Bankaların uyguladığı en yüksek mevduat faizi ile enflasyon arasındaki fark 50 puanı aşmış bulunuyor.

Yıllık enflasyonun yüzde 36.1 olduğu 2021 yılında en yüksek mevduat faizi yüzde 18-25 aralığında; yıllık enflasyonun yüzde 14.60 olduğu 2020 yılında ise en yüksek mevduat faizi yüzde 9.75-23 aralığında oldu.

DAVA GECİKTİKÇE İŞÇİNİN ALACAĞI ERİYOR

İşçi işveren arasındaki alacak davaları Yargıtay aşaması ile birlikte ortalama 4 yılı buluyor. Bazı durumlarda çok daha uzun sürebiliyor.

En yüksek mevduat faizinin enflasyonun altında kaldığı durumlar zaman zaman geçmiş yıllarda da yaşandı ancak hiçbir zaman makas bu kadar açılmadı. 2022 yılında en yüksek mevduat faizinin enflasyonun 50-55 puan altında kalması, şu an yargıda bulunan işçi alacaklarını adeta güneşin altındaki kar gibi eritti.

Önceki yıllar bir kenara bırakılsa bile sadece 2022 yılındaki faiz – enflasyon makası nedeniyle işçi alacakları reel anlamda yüzde 40’a varan oranlarda azaldı. Örneğin, 2021 sonunda 100 TL olan işçi alacağı enflasyon oranında artırılsaydı 185 TL olacak iken, temmuz ayındaki en yüksek mevduat faiz oranı uygulandığında bile 132.50 TL’de kalacak. Bir anlamda, sadece bu yılki farktan dolayı her 100 liralık alacağın 40 lirası işçinin cebinden çıkıp işverenin kasasına girmiş oldu. Fark bu şekilde oldukça işçi işveren arasındaki davalara yaşanan gecikmeler, işçilerin alacaklarını daha fazla eritmeye devam edecek.

FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ NASIL BELİRLENİYOR?

Yargıtay kararlarına göre, kıdem tazminatı açısından faiz iş akdinin fesih tarihinden başlatılır. İş akdinin ölüm veya başka nedenlerle son bulması faiz başlangıcını değiştirmez.

Emekli aylığı için işyerinden ayrılma halinde işçinin emeklilik dilekçesi verdiğini işverene kanıtlaması gerekir. Bu durumda faiz başlangıcı, emeklilik dilekçesine ilişkin belgenin işverene verildiği tarih olarak kabul edilir. İşçi emeklilik dilekçesini işverene vermemiş ise işverence ilk taksitin ödendiği tarih, bakiye kıdem tazminatı için faiz başlangıcı olur.

Taksit ödemesinin olmadığı durumlarda ise faiz başlangıcı, davanın açıldığı ya da icra takibinin başladığı tarihtir.

İşe iade davası sonrasında işçinin işe başlatılmaması durumunda kıdem tazminatı bakımından faiz başlangıcı işçinin işe alınmayacağının açıklandığı tarih ya da bir aylık işe başlatma süresinin sonudur.

Ücret alacaklarında ise faiz başlangıcı işverenin temerrüde düşürüldüğü tarih olarak kabul edilir.