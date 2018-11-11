Hem ekonomik hem de sportif açıdan tarihinin en kötü dönemini yaşayan Kardemir Karabükspor'un 16 yaşındaki bedensel engelli taraftarı Ayşenur Acar, kulübün zor günleri aşması için futbolculara ve teknik direktöre yazdığı duygu yüklü mektupla alacaklarından vazgeçmelerini talep etti.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (KARDEMİR) çalışan işçiler tarafından 1969 yılında iki amatör takımın birleştirilmesiyle kurulan, geçen sezon Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Kardemir Karabükspor, ekonomik açıdan tarihinde hiç olmadığı kadar kötü bir dönem geçiriyor.

Bir dönem UEFA Avrupa Ligi elemelerine katılan, 10 sezon Süper Lig'de boy gösteren kırmızı-mavili takım, borçlar nedeniyle transferlerine bu sezon lisans alamadı ve maçlarına altyapı oyuncularıyla çıkıyor.

Ekonomik nedenlerden dolayı 3 puan silme cezası bulunan kırmızı-mavili takım, kulüp başkanı Mehmet Yüksel yönetiminde var olma savaşı veriyor.

Kulübün taraftar topluluğu Mavi-Ateş Derneğinin üyesi olan ve doğuştan yüzde 90 bedensel engeli bulunmasına rağmen Karabükspor'un hiçbir maçını ve antrenmanını kaçırmayan Ayşenur Acar, kulüpten toplamda yaklaşık 60 milyon lira alacağı olan 44 futbolcu ve teknik direktör Erkan Sözeri'ye mektup yazdı.

"BENİM İÇİN MUTLULUK EŞİTTİR KARABÜKSPOR"

Acar, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili futbolcu abilerim. Biliyorsunuz ki benim için mutluluk eşittir Karabükspor. Sizler de biliyorsunuz ki Karabükspor'um bir kaosun içine sürüklenmektedir. Basından ya da televizyonlardan sizler de takip etmektesiniz. Biliyorsunuz şu ana kadar aranızda bana yardımcı olmak isteyenler oldu. Ben yüzde 90 engelli olmama rağmen kendim için hiçbir talepte bulunmadım çünkü benim her şeyim Karabükspor'dur. Biliyorum sizin de ekmek paranızı kazandığınız işiniz bu ama Karabükspor'dan alacaklı olduğunuz paraların ama tamamından ama bir kısmından vazgeçmenizi rica ediyorum. Bunu size bir engelli kardeşiniz olarak yazıyorum. Karabükspor'um yok olmasın. Sizlerden tek ricam budur. İnşallah beni kırmayıp dünyanın en mutlu insanı yaparsınız. Sizlere teşekkür eder futbol hayatınızda başarılar dilerim."

Acar, yaptığı açıklamada, yazdığı mektubu, bizzat tanıdığı ve çok sevdiği teknik direktör Erkan Sözeri'ye, futbolculardan Barış Başdaş, Ceyhun Gülselam, İlhan Depe, Osman Çelik, Ahmet Şahin, Serdar Deliktaş, İshak Doğan, Ergin Keleş, Fatih Atik, Ferhat Görgülü, Hakan Aslantaş, Murat Akın ve Kerim Zengin gibi ağabeylerine gönderdiğini söyledi.

Ayşenur Acar, mektubunu yabancı dillere çevirterek, Iasmin Latovlevici, Dejan Lazarevic, Ermin Zec, Marius Alexe, Vladimir Rodic, Gabriel Torje, Gheorghe Teodor Grozav, Hamidou Traore, Luis Ibanez, Olafur Skulason, Yevgen Seleznov, Dany Nounkeu, Andre Poko ve Paul Papp gibi yabancı oyunculara da göndereceğini belirtti.

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