Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay´da yıkılan binanın enkazından 128 saat sonra 3.5 aylık bebek çıkarıldı. Kurtarıldıktan sonra sağlık ekibinin parmağını emdiği görüntülerle depremin simgelerinden olan, hemşirelerin 'Gizem' ismini verdiği bebek, Adana Şehir Hastanesi´ne kaldırılarak gözetim altına alındı.

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara´ya getirilen bebek, Etlik Şehir Hastanesi´nde yapılan kontroller sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kuruluşa yerleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı refakatçisiz çocukların bulunması çalışmaları kapsamında gelen ihbarları değerlendirdi ve yapılan incelemelerle bebeğin ailesine ulaştı.

ANNESİ, YATAĞA MAHKUM KALDI

Depremde üzerine yıkılan beton yığınları nedeniyle felç olup, yatağa mahkum kalan Yasemin Begdas, tedavisinin ardından bebeğiyle birlikte haziran ayında Kayseri'ye gelerek, akrabalarının yanına yerleşti.

"KÜÇÜK OĞLUM, 'ANNE NE ZAMAN ÇIKACAĞIZ' DİYORDU"

Depremde eşi, kayınvalidesi ve 2 oğlunun enkaz altında hayatlarını kaybettiğini anlatan anne Yasemin Begdas, "Ne olduğunu bilmiyordum. İlk önce normal bir şey sandım. Hiçbir şey bilmiyordum. Sadece 3.5 aylık kızımın iyi olmasını istiyordum. Vatin'i kucağıma alıp, Kur'an okudum. Hiçbir şey hissetmedim. Enkaz altında Vatin'i hiç emziremedim. Enkaz altındayken Vatin hiç ağlamadı. Ağladığı zamanda da sallayınca hemen susuyordu. 2 oğlum enkaz altında vefat etti. Büyük oğlum hiç konuşmadı. Ama küçük oğlum sürekli; 'Anne ne zaman çıkacağız. Çok susadım. Acıktım. Buradan çıkacak mıyız?' diyordu.

"TEK KALAN YAVRUMLA YAŞIYORUZ"

Son ana kadar onunla konuştum. Son gün hayatını kaybetti. O an gözümün önünden asla gitmiyor. Enkaz altından ilk çıktığımızda su istedim. Vatin'in yüzünü yıkadım. O yüzden biberon var zannetti ve parmağını emdi. Şimdi tek kalan yavrum Vatin ile yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ANNE VE BABAMLA BULUŞMAK İSTİYORUM"

Deprem sonrası yatağa mahkum olduğu için bakıma muhtaç olduğunu anlatan Begdas, "Anne ve babamın Suriye'den çıkıp buraya gelmesini istiyorum. En yakın 2 akrabam olan anne ve babamı hiç görmedim. Sağlık durumumdan dolayı da onları yanımda görmek istiyorum. Vatin için, süt, çocuk bezi ve pansuman malzemeleri istiyorum. Yaşadığım evin kirası çok pahalı. Akrabalarımın yanında kalıyorum ve evde çalışan sadece bir kişi var o yüzden çok zorlanıyoruz. Bu konuda da destek bekliyorum. Ayrıca fizik tedavi görmem gerekiyor" diye konuştu.

"YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ HİSSETTİM"

Dönemin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın, Adana'da kızı Vatin'i kendisine teslim ettiğinde yaşadığı duyguya da vurgu yapan Yasemin Begdas, "Kızımla buluştuğum an kendimi çok iyi hissettim. Vatin'i depremden sonra ilk kez gördüğümde kendimi yeniden doğmuş gibi hissettim" dedi.