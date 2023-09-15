Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ilk saniyelerinde yıkılan Ezgi Apartmanı ile ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

48 sayfalık raporun sonuç kısmında binanın, projesinde olmayan ilave bir kata sahip olduğunu, mevcut taşıyıcı elemanlarının donatı detaylandırmasında yetersizlikler tespit edildiği belirtildi. Statik projede yer alan alt zemin kat ve üst zemin kat arasındaki 40 santimetre çapındaki fretli kolonun diğer kalıp planlarında ve mimari projede de yer almadığına dikkat çekilen raporun sonuç kısmında şöyle denildi:

“Kervan Pastanesi’nin tadilat aşamasında bu kolonu kestiği iddia edilmektedir. 10 Mart 2023 tarihli bilirkişi raporunda fretli kolonun kesildiği ifade edilmektedir. Dosyadaki fotoğraflar incelendiğinde, fretli kolonun ve donatılarının kesildiği kanaatine varılmıştır. Dosyadaki fotoğraflar ve projeler incelendiğinde alt zemin kat ile üst zemin kat arasında 8 aksı üzerinde ve C-F aksları arasında bulunan perde duvarların yapılmadığı tespit edilmiştir.

Dosyadaki belge ve fotoğraflardan, Kervan Pastanesi'nin servis amaçlı kullandığı asansör için +0.30 kotundaki tabliyede statik ve mimari projede bulunmayan bir boşluk açtığı ve havalandırma için perde duvarlarda boşluklar açtığı görülmektedir. Analizler sonucunda radye temelin donatı alanı açısından çoğunlukla yeterli olduğu, ancak temel kirişlerinin donatı alanı açısından çoğunlukla yetersiz olduğu belirlenmiştir.

"KONTROL ETMEYENLER DE TALİ KUSURLUDUR"

Tutuklanan Ertan Danacı, cezaevine gönderildi.

Deprem nedeniyle yıkılan binanın projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarındaki mevcut durumuna göre Statik Proje Müellifi, yapım sorumlusu müteahhit, fenni mesul, Kervan Pastanesi'nde yapılan izinsiz ve/veya projesiz tadilatlardan sorumlu kişiler asli kusurlu, belediyenin ilgili birimindeki yapı ruhsatlarında proje kontrollerinden sorumlu kişiler, belediyenin yapı kontrol birimi ve yapı kullanma izin belgesi düzenlenmeden önce binayı kontrol etmekle görevli kişiler tali kusurludur.

TANIKKEN ŞÜPHELİ OLDU

Nihai raporun ardından soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının talimatıyla raporda kusurlu bulunanlar tek tek gözaltına alınıyor. Bu kapsamda rapora göre pastanede yapılan tadilatlardan sorumlu kişiler arasında bulunan Ertan Danacı (51) da gözaltına alındı. Daha önce tanık olarak ifade veren ve rapor sonrası şüpheli olan, pastanenin iç mekan tasarımcısı Danacı, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

"BEN KOLONU HİÇ GÖRMEDİM"

Soruşturma kapsamında daha önce de tanık olarak dinlenen Ertan Danacı, hakimlik savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Danacı, binanın sadece dekorasyon işleriyle ilgilendiğini, binanın yapımı ile ilgili bir sorumluluğunun olmadığını söyledi.

"MERDİVENLER KALDIRILMIŞTI"

Hakimin bilirkişi raporunda belirtilen ikinci asansörün kim tarafından yapıldığını ve merdivenleri tuttuğu iddia edilen merdivenlerin yanında bulunan şeyin ne olduğunu sorması üzerine Danacı, “Tadilat sürecinde iş yeri sahipleri Kahramanmaraş ilindeki bir firmaya yaptırmışlardı, ancak ben hangi firmaya yaptırdıklarını bilmiyorum. Ben tadilata başladığım esnada merdivenler kaldırılmıştı, mevcut başka bir yerde merdiven vardı.

"DEMİR DİREK, PROJEDE GÖRÜNMÜYORDU"

Bana söylendiği kadarı ile iş yeri sahipleri iş yerini aldıklarında da bu merdiven yokmuş, ancak eski merdivenin bulunduğu yerde demir direk vardı. Bu direğin çapını tam hatırlamıyorum ancak 10-15 santim çapında bir direkti, ayrıca bu direk statik ve mimari projede görünmüyordu. Kalıp projede ve mimari projede bu direk görünmüyor, zaten bilirkişi raporunda bu husus mevcuttur, ancak statik projede görünüyor, statik projede bir kolon olduğu söyleniyor, ancak ben bu kolonu hiç görmedim" dedi.

"BİNANIN BETON VE DEMİR KALİTESİ KÖTÜ ÇIKMIŞTIR"

Mahkemede Danacı’ya, şüphelilerden pastane işletmecilerin daha önce savcılıkta verdiği ifadede yer alan, “Ertan Bey geldi, bizim merdiven direğimize baktı, bu direk burada yok, bunu kaldırabiliriz dedi, biz de siz nasıl uygun görürseniz o şekilde yapabilirsiniz dedik" sözleri ve direklerin kim tarafından kaldırıldığı da soruldu.

Bunun üzerine Ertan Danacı, “Bütün söküm işleri iş yerine aitti, bu nedenle direği ben kaldırmadım, sözleşmemde de zaten bu husus açıkça bellidir. Ben direk kaldırmadım, Mustafa Pekel neden böyle bir beyanda bulundu bilmiyorum. Çalıştığım 3 ay boyunca ben sürekli orada değildim, ayrıca bizim dışımızda asansörcüyü gördüm. Tente işlemi yapan yine tabela yapan başkaca firmalar da vardı, bizden önce de iş yerini boşaltmışlardı, zaten kırım söküm işleri kendilerine aitti. Ayrıca binanın beton ve demir kalitesi kötü çıkmıştır, ayrıca üst tarafa kaçak kat yapılmıştır, binanın bizim yaptığımız tadilat işleri ile ilgili bir alakası yoktur, biz sadece dekorasyon işlemi yapmıştık" yanıtını verdi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ertan Danacı, sorgusunun ardından kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin bulunduğu, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suçun katalog suçlardan olması, delillerin toplanmamış olması, delillerin yok edilmesi gizlenmesi veya değiştirilmesi ihtimalinin bulunması gerekçesiyle ‘olası kastla kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

KERVANCIOĞLU VE PEKEL ARANIYOR

Öte yandan nihai bilirkişi raporunda asli kusurlu olarak gösterilen ve haklarında taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılan pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu (57) ile Mustafa Pekel (51) yakalanamadı.

Aynı zamanda haklarında yurt dışı çıkış yasağı olan Kervancıoğlu ile Pekel’in yakalanması için polis ve jandarmanın çalışması devam ediyor.