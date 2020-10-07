Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, geçen hafta gerçekleştirdiği toplantıda, elektrik üretim sektöründe ses getiren bir konuyu karara bağladı. Karar, Resmi Gazete’de dün yayımlandı.

Peki, bu karar ne öngörüyor ve neden önemli? Karar, “gün öncesi” ve “dengeleme güç” piyasalarında, “asgari” ve “azami” elektrik fiyat limitlerini yeniden belirliyor. Söz konusu piyasalarda, asgari limit 0 TL olarak yeniden belirlendi.

Hem elektrik üreten santralları, hem de sanayi ve ticarethane gibi yüksek tüketimi olan (yıllık 10 milyon kilovatsaat düzeyinde) aboneleri ilgilendiren adım, azami fiyatlarla ilgili olarak atıldı. EPDK, söz konusu piyasalarda oluşacak azami eş deyişle “en yüksek fiyat tavanı”nı düşürdü.

Santrallar, daha önce bu piyasalarda, elektriğin kilovatsaatine en yüksek 2 TL verebiliyordu ve bu tutar üzerinden üretim yapıp satışa sunabiliyordu. Elektrik talebinin yüksek, arzın düşük olduğu zamanlarda söz konusu piyasalarda fiyat hızla yükseliyordu. Şirketler de görece yüksek fiyatlar üzerinden üretime girebiliyordu.

EPDK’nın, yeni kararıyla azami fiyat, “içinde bulunulan takvim ayı esas alınarak, iki ay önceki takvim ayından itibaren geriye dönük 12 aylık piyasa takas fiyatı ağırlıklı ortalamasının iki katı” olabilecek. Tavan veya sınır, bu ortalamaların iki katını geçemeyecek. Ekim ayı için öngörülen tavan 56-57 kuruş olarak hesaplanıyor.

YÜKSELEN FİYATLARA AYAR

EPDK, bu adımı neden attı? Düzenlemenin konusu olan piyasalarda, son günlerde elektrik fiyatları hızla yükselme eğilimine girdi. Dün, piyasalarda ortalama birim elektrik fiyatı 44 kuruşu buldu. Bu tutar, kısa süre önce 30 kuruşlar düzeyinde seyrediyordu. Saatlik bazda da 84-85 kuruşa kadar çıktığı oldu.

Fiyatlardaki bu hareket, özellikle yüksek tüketimi olan sanayi ve ticarethane abonelerini doğrudan ilgilendiriyor. Bu grupta yer alan aboneler, “son kaynak tedarik tarifesi”nden elektrik tüketiyor. Son kaynak tedarik fiyatı belirlenirken şu üç öğeye bakılıyor:

-Piyasa takas fiyatı kısaca PTF,

- YEKDEM (yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapan ve alım garantisi olan tesislerin ürettiği elektrik fiyatı),

-Elektriği tedarik eden şirket için makul bir kar.

HABERTÜRK’e konuşan kaynaklar, EPDK’nın bu kararıyla PTF’lerin yükselmesinin önüne geçtiğini belirterek, “Başta sanayici olmak üzere yüksek tüketimi olan aboneler, elektrikte aşırı fiyattan korunmuş oldu” dedi.