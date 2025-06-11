Eray Karadeniz kimdir? Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekilliğine seçilen AK Parti'li Eray Karadeniz hayatı ve kariyeri
Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, görevden uzaklaştırılmıştı. Bahçetepe'nin yerine başkanvekilliği seçimi yapıldı. AK Parti'nin adayı Eray Karadeniz başkanvekili seçildi. Karadeniz, 21 oyla seçildi ve Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti. Peki, Eray Karadeniz kimdir? Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili Eray Karadeniz kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili Eray Karadeniz hayatı ve kariyeri...
Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece ve Avcılar Belediye Başkanları yerine başkanvekilliği seçimleri yapıldı. Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde AK Parti'nin adayı Eray Karadeniz başkanvekili seçildi. Bu gelişme sonrası ‘’Eray Karadeniz kimdir?’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. Karadeniz, Meclis Grup Başkanvekilliği görevini yürütüyordu. Peki, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili Eray Karadeniz kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte, Eray Karadeniz hayatı ve kariyeri...
GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANVELLİĞİ SEÇİMİ YAPILDI
Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, görevden uzaklaştırılmıştı. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanları yerine başkanvekilliği seçimleri yapıldı.
DHA'nın haberine göre Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi'nde başkanvekilliği seçiminde ilk tur seçim saat 10.00'da başladı.
Meclis 1. Başkanvekili Erdoğan Yıldırım Özçelik başkanlığında belediye binasında gerçekleştirilen toplantıda, belediye başkanvekili seçimi için AK Parti, Meclis Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Eray Karadeniz'i, CHP ise Murat Topaloğlu'nu aday gösterdi.
AK PARTİ’NİN ADAYI ERAY KARADENİZ BAŞKANVEKİLİ SEÇİLDİ
Adayların ilk iki turda salt çoğunluğu elde edememesi üzerine yapılan 3. tur oylamada, AK Parti'nin adayı Eray Karadeniz başkanvekili seçildi. AK Parti'li Karadeniz 21 oy, CHP'li Topaloğlu ise 16 oy aldı.
Böylece Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti.
ERAY KARADENİZ KİMDİR?
Eray Karadeniz, 17 Aralık 1986 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Karadeniz, ayrıca Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitirdi. 2018 yılından beri avukatlık yapmaktadır.
2007-2009 yılları arasında Gaziosmanpaşa Belediye Gençlik Meclisi Başkanlığı, 2007-2008 yılları arasında İBB Gençlik Meclisi Üyeliği görevlerinde bulundu. 2009-2018 yılları arasında AK Parti Gaziosmanpaşa Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı.
2019 yerel seçimlerinde AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz'un siyasi danışmanlığını üstlendi. 2023 yılı seçimlerinde Gaziosmanpaşa Seçim Koordinasyon Merkezi Program Sorumlusu olarak görev aldı.
1 Mayıs 2012 ile 31 Ağustos 2012 tarihleri arasında gerçekleşen “Sesimi Duyan Var mı?” Avrupa Birliği Gençlik Girişimi Projesi'nde yasal temsilci ve grup lideri olarak, 1 Ağustos 2013 ile 31 Mayıs 2014 tarihleri arasında gerçekleşen “Önlem Al, Bilinçlen, Hayatta Kal” Avrupa Birliği Gençlik Girişimi Projesi'nde grup lideri olarak çalışmalarını sürdürdü.