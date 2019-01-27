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Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil'in eşi Cansu Tosun, 31. yaşına bastı. Köstendil, 31 yaşına giren oyuncu eşi Cansu Tosun'a sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. Kutlamaya katılanlar arasında Gökçe Bahadır da vardı. Çift o anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.