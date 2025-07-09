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        Haberler Dünyadan Erling Haaland, aşkla moral arıyor - Magazin haberleri

        Erling Haaland, aşkla moral arıyor

        Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland, sezonu kupasız tamamlamasının ardından sevgilisi Isabel Haugseng Johansen ile birlikte çıktığı Ibiza tatilinde moral arıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 10:56 Güncelleme: 09.07.2025 - 11:15
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        Aşkla moral arıyor
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        Manchester City, İngiltere Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve 2025 FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda kupaya uzanamadı. Norveçli Erling Haaland, bireysel başarıya ulaşsa da takımının sezonu, kupasız tamamlamasından dolayı bir hayli moral bozukluğu yaşadı. Haaland, sevgilisi Isabel Haugseng Johansen ile çıktığı tatilde moral arıyor.

        Erling Haaland, ABD'de düzenlenen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın son 16 turunda, Manchester City'nin, Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal’e elenmesinin ardından soluğu Ibiza'da aldı.

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        Erling Haaland ile Isabel Haugseng Johansen, lüks teknelerinde denizin ve güneşin tadını çıkarırken objektiflere yansıdı. Haaland, bir ara denize atlayan sevgilisinin fotoğrafını çekerken görüntülendi.

        Sevgilisinin ardından Erling Haaland da kendini serin sulara bıraktı.

        24 yaşındaki Erling Haaland'ın 21 yaşındaki sevgilisi Isabel Haugseng Johansen de bir futbolcuydu. İkili, Norveç'in Bryne takımının alt yapısında tanıştı. Haaland ile Haugseng Johansen, 10 yılı aşkın süredir tanışıyor. Norveçli golcü, Borussia Dortmund'da top koştururken, arkadaşlığını aşka dönüştürdü. Çiftin, 2024'ün Aralık ayında çocukları dünyaya geldi.

        ERLING HAALAND HAKKINDA

        Hızı, gücü ve başarılı son vuruşlarıyla tanınan Erling Haaland, 2022'de 60 milyon Euro karşılığında Borussia Dortmund'dan, Manchester City'e transfer oldu. Premier League futbolcuları arasında bir sezonda tüm müsabakalarda 52 gol atarak, bu alanda rekor kırdı.

        Erling Haaland, kariyeri boyunca 2020 Golden Boy ödülü de dâhil olmak üzere birçok bireysel ödül kazandı. 2021'de Bundesliga'da sezonun oyuncusu seçildi. Ayrıca, bir sezonda en çok gol atan, iki, üç, dört ve beş hat-trick yapan en hızlı kişi ve lig tarihinde art arda üç iç saha maçında hat-trick yapan ilk kişi de dâhil olmak üzere birçok Premier League rekorunu kırdı. 2023'te gol krallığı başarısından dolayı Premier League Altın Ayakkabı, Avrupa Altın Ayakkabı ve Gerd Müller Kupası'nı kazandı. Aynı yıl, performansları sayesinde UEFA Yılın Erkek Futbolcusu, IFFHS Dünyanın En İyi Oyuncusu seçildi ve Ballon d'Or'da Lionel Messi'nin ardından ikinci oldu.

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