Erling Haaland, aşkla moral arıyor

ERLING HAALAND HAKKINDA

Hızı, gücü ve başarılı son vuruşlarıyla tanınan Erling Haaland, 2022'de 60 milyon Euro karşılığında Borussia Dortmund'dan, Manchester City'e transfer oldu. Premier League futbolcuları arasında bir sezonda tüm müsabakalarda 52 gol atarak, bu alanda rekor kırdı.

Erling Haaland, kariyeri boyunca 2020 Golden Boy ödülü de dâhil olmak üzere birçok bireysel ödül kazandı. 2021'de Bundesliga'da sezonun oyuncusu seçildi. Ayrıca, bir sezonda en çok gol atan, iki, üç, dört ve beş hat-trick yapan en hızlı kişi ve lig tarihinde art arda üç iç saha maçında hat-trick yapan ilk kişi de dâhil olmak üzere birçok Premier League rekorunu kırdı. 2023'te gol krallığı başarısından dolayı Premier League Altın Ayakkabı, Avrupa Altın Ayakkabı ve Gerd Müller Kupası'nı kazandı. Aynı yıl, performansları sayesinde UEFA Yılın Erkek Futbolcusu, IFFHS Dünyanın En İyi Oyuncusu seçildi ve Ballon d'Or'da Lionel Messi'nin ardından ikinci oldu.