Erzincan'da yaşayan Salim Özbek (45), yaklaşık bir ay önce İran’da yaşayan dini nikah kıydığı Afganistan uyruklu kadını getirmek üzere İran’a gitti. Özbek, İran- İsrail savaşı ve güvenlik problemleri nedeniyle kısa süre sonra geri dönmek zorunda kaldı.

"30 BİN DOLAR FİDYE İSTİYORLAR" DHA'daki habere göre geçen hafta yeniden İran’a giden Salim Özbek, iddiaya göre kaçırıldı. Özbek’in ağabeyi Ali Özbek, kardeşinin kaçırıldığını, kaçıran kişilerin kendilerini arayarak 30 bin dolar fidye talebinde bulunduğunu söyledi.

"İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİNİ GÖNDERDİLER" Fidye talebinin ardından aileye de Salim Özbek’in görüntüleri gönderildi. Ali Özbek, “Kendi numaralarından WhatsApp’tan aradılar. Önce inanmadık ama sonra kardeşimin elleri bağlı, işkence gördüğü fotoğraflarını gönderdiler. Bize, ‘30 bin dolar verin, yoksa birkaç gün sonra kulağını kesip göndereceğiz’ dediler. Bizim bu kadar paramız yok. Ne yapacağımızı şaşırdık. Lütfen yetkililer sesimizi duysun. Kardeşimin hayatı tehlikede. Biz Özbekistanlıyız, ama 30 yıldır Türkiye’de yaşıyoruz. Artık burası bizim evimiz. Kardeşimi kurtarın" diye konuştu. REKLAM

"NE OLUR AMCAMI KURTARIN" Salim Özbek’in yeğeni, sanayi sitesinde kaportacılık yapan evli ve 1 çocuk babası Muhammet Özbek (28) ise yaşanan süreci şöyle anlattı: “Amcamın eşi yıllar önce 3 çocuğunu da alıp kaçtı. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Amcam yıllarca yalnız kaldı. Sonra İran’da yaşayan Afganistanlı bir kadınla imam nikahlı evlendi. Yaklaşık bir ay önce İran’a eşini ziyarete gitti ama bölgedeki karışıklıklar ve savaş nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Geçtiğimiz hafta tekrar gitti, pazar günü de kaçırılmış.