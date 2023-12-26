Kara kışla mücadele çetin başladı

KEMAL ÖZDEMİR - Yüksek rakımlı geçitlerin bulunduğu Erzincan-Sivas güzergahında çalışma yapan Karayolları ekipleri ile trafik polisleri, yoğun kar ve tipide yolda kalanların imdadına yetişiyor.

Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü 164. Bakım Şube Şefliği sorumluluk alanındaki 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ ve 2 bin 160 metre yükseklikteki Sakaltutan geçitlerini de kapsayan 740 kilometrelik yol ağında çalışma yapan ekipler, "kara kış"ın yaşandığı bugünlerde kar, tipi ve dondurucu soğukla mücadele ediyor.

Erzincan Bölge Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği'nde görevli trafik polisleri ile koordineli çalışan Karayolları ekipleri, Erzincan-Sivas kara yolunu kullanan vatandaşların can ve mal güvenliği için yoğun mesai yapıyor.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşımın aksamaması için güzergah boyunca gece gündüz kar küreme ve tuzlama çalışması yürüten Karayolları ekiplerine trafik polisleri de aldıkları güvenlik önlemleriyle eşlik ediyor.

- Yolda kalanlara yardım eli uzatıyorlar

Uygulama noktalarında tedbirsiz sürücüleri uyaran, yolda kalanlara yardım eli uzatan trafik polisleri, mahsur kalma ya da kaza durumlarında da ilgili birimleri hızlıca bilgilendirip sağlık ve arama kurtarma ekiplerinin kısa sürede olay yerine intikalini sağlıyor.

Komiser yardımcısı Muharrem Akgül, AA muhabirine, ülkenin en zorlu geçitlerinde kesintisiz ve güvenli ulaşım sağlanması için ekipleri ile 7/24 esasına göre çalıştıklarını söyledi.

Erzurum-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yollarında 6 ekiple kış tedbirlerini aldıklarını anlatan Akgül, şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz ile zorlu kış şartlarına rağmen sorumluluk alanı içerisinde vatandaşların güvenliği için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda çetin kış şartlarında yolda kalan vatandaşlarımıza gerekli kolaylığı sağlıyoruz. Vatandaşların huzuru ve güvenliği için çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı bölgede görevli olan Karayolları ekipleri ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Yollarda yapılması gereken tuzlama ve küreme çalışmalarını Karayolları ekipleri ile koordineli bir şekilde olumsuzluk oluşturmaması için çalışıyoruz. Zor şartlarda görev yaptığımızı biliyoruz. Yeri geldiğinde yolda kalan araçlara ve zincir takmaya çalışan sürücülere yardımcı olmaya çalışıyoruz."

- "Tüm kurumlarla irtibatlı şekilde çalışıyoruz"

Akgül, kara yolunda seyir halinde bulunan vatandaşların, mağdur olmaması için her türlü ihtiyaçlarını da karşılamaya çalıştıklarını belirterek, "Sakaltutan Geçidi, uluslararası bir kara yolu olduğu için burada Karayolları ekipleri ile birlikte çalışmalarımızı koordineli bir şekilde yürütüyoruz. Yolun kapanmaması adına gerek Valiliğimiz gerek kaymakamlıklarımız ve gerekse Karayolları ve diğer tüm kurumlarla irtibatlı bir şekilde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tır şoförü Yılmaz Kamberoğlu ise canla başla çalışan ekiplere teşekkür etti.

Hava koşullarının çalışmaları da güçleştirdiğini anlatan Kamberoğlu, "Ekipler yolu açıyor ancak yağış yoğun olduğu için tekrar kapanıyor. Ben çalışan polis ve Karayolları ekiplerine yardım ve hizmetlerinden ötürü çok teşekkür ederim. Zincir takmamıza rağmen yolda kalabiliyoruz çünkü hava koşulları gerçekten çok ağır. Genelde ağır tonajlı araç ve çekiciler kalıyor." diye konuştu.

Sürücülerden Selami Yüksel ekipleri kar ve tipide yoğun mesai yaptığını vurgulayarak, "Allah razı olsun hepsinden, bizim için çalışıyorlar. Karayolları ve polis ekiplerinin bölgede görev yapmaları gerçekten çok zor." dedi.