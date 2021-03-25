Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Son Dakika
YEREL HABERLER
ERZİNCAN
ERZİNCAN İLİ TÜM HABERLERİ
Erzincan’da Mart karı, 239 köy yolu ulaşıma kapattı
25 Mart 2021 Perşembe, 11:00 İHA

Erzincan’da Mart karı, 239 köy yolu ulaşıma kapattı
Karla yeniden beyaza bürünen Girlevik Şelalesi ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor
25 Mart 2021 Perşembe, 11:00 İHA

Karla yeniden beyaza bürünen Girlevik Şelalesi ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor
Erzincan'da 239 köy yolu kardan kapandı/ Ek fotoğraflar
25 Mart 2021 Perşembe, 11:00 DHA

Erzincan'da 239 köy yolu kardan kapandı/ Ek fotoğraflar
Erzincan'da 239 köy yolu kardan kapandı
25 Mart 2021 Perşembe, 11:00 DHA

Erzincan'da 239 köy yolu kardan kapandı
Prof. Dr. Levent, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerini ziyaret etti
24 Mart 2021 Çarşamba, 17:00 İHA

Prof. Dr. Levent, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerini ziyaret etti
Erzincan’da dolu yağışı etkili oldu
24 Mart 2021 Çarşamba, 16:00 İHA

Erzincan’da dolu yağışı etkili oldu
Sabri Taş güven tazeledi
24 Mart 2021 Çarşamba, 16:00 İHA

Sabri Taş güven tazeledi
Erzincan’da kaldırımların bakım onarım çalışmaları devam ediyor
24 Mart 2021 Çarşamba, 12:00 İHA

Erzincan’da kaldırımların bakım onarım çalışmaları devam ediyor
“Ergan’da Kayak Zamanı” isimli projenin protokolü imzalandı
24 Mart 2021 Çarşamba, 12:00 İHA

“Ergan’da Kayak Zamanı” isimli projenin protokolü imzalandı
Hava Durumu
Perşembe 9 MPH
Kısmen Güneşli
Perşembe
Cuma
Cumartesi

Yol Durumu

Trafik durumunu HT Yol Durumu sayfasından öğrenin
Namaz Vakitleri ERZİNCAN Namaz Vakitleri
Covid-19 vaka artışının en çok yaşandığı 5 ilden bir olan Erzincan’da denetimler yoğunlaştırıldı
24 Mart 2021 Çarşamba, 11:00 İHA

Covid-19 vaka artışının en çok yaşandığı 5 ilden bir olan Erzincan’da denetimler yoğunlaştırıldı
Vaka oranı en çok artan 5 ilden Erzincan'da 'koronavirüs' toplantısı
23 Mart 2021 Salı, 17:00 DHA

Vaka oranı en çok artan 5 ilden Erzincan'da 'koronavirüs' toplantısı
Covid-19 vaka artışının en çok yaşandığı 5 ilden bir olan Erzincan’da muhtarlar, din ve eğitim görevlileriyle toplantı yapıldı
23 Mart 2021 Salı, 14:00 İHA

Covid-19 vaka artışının en çok yaşandığı 5 ilden bir olan Erzincan’da muhtarlar, din ve eğitim görevlileriyle toplantı yapıldı
Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayışı Şubat ayı sonu itibarıyla 61 bin 774 oldu
23 Mart 2021 Salı, 13:00 İHA

Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayışı Şubat ayı sonu itibarıyla 61 bin 774 oldu
Erzincan'da, kardan yolu kapanan köydeki hasta için 6 saat süren seferberlik
23 Mart 2021 Salı, 13:00 DHA

Erzincan'da, kardan yolu kapanan köydeki hasta için 6 saat süren seferberlik
Kar ve tipiden yolu kapanan köydeki hasta 6 saat süren yol açma çalışmaları sonucu hastaneye kaldırıldı
23 Mart 2021 Salı, 11:00 İHA

Kar ve tipiden yolu kapanan köydeki hasta 6 saat süren yol açma çalışmaları sonucu hastaneye kaldırıldı
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
23 Mart 2021 Salı, 10:00 İHA

Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Cam bardak yerine karton bardak Erzincan'da Covid-19 vaka sayısındaki artış nedeniyle ek tedbirler alındı
23 Mart 2021 Salı, 10:00 İHA

Cam bardak yerine karton bardak Erzincan'da Covid-19 vaka sayısındaki artış nedeniyle ek tedbirler alındı
Koronavirüs vaka sayısı 2 katına çıkan Erzincan'da, yeni tedbirler
22 Mart 2021 Pazartesi, 18:00 DHA

Koronavirüs vaka sayısı 2 katına çıkan Erzincan'da, yeni tedbirler
Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor
22 Mart 2021 Pazartesi, 11:00 İHA

Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor
Erzincan’da İl Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldı
22 Mart 2021 Pazartesi, 10:00 İHA

Erzincan’da İl Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldı
Erzincan’da Güney Afrika -Brezilya varyantı şüphesi Merkeze bağlı Oğlaktepe köyünde Güney Afrika -Brezilya varyantı şüphesiyle pozitif vakaların ikamet ettiği binalar karantinaya alınacak Doğu'da Covid-19 vaka oranının en çok yükseldiği illerden olan Erzincan'da yeni tedbirler alındı
22 Mart 2021 Pazartesi, 02:00 İHA

Erzincan’da Güney Afrika -Brezilya varyantı şüphesi Merkeze bağlı Oğlaktepe köyünde Güney Afrika -Brezilya varyantı şüphesiyle pozitif vakaların ikamet ettiği binalar karantinaya alınacak Doğu'da Covid-19 vaka oranının en çok yükseldiği illerden olan Erzincan'da yeni tedbirler alındı
Karlı arazide kurda kaval dinletisi
21 Mart 2021 Pazar, 08:00 İHA

Karlı arazide kurda kaval dinletisi
Kemah Tanasur Vadisi turizme kazandırılıyor
21 Mart 2021 Pazar, 08:00 İHA

Kemah Tanasur Vadisi turizme kazandırılıyor
Hakimlerden Başkan Aktürk’e taziye ziyareti
21 Mart 2021 Pazar, 01:00 İHA

Hakimlerden Başkan Aktürk’e taziye ziyareti
Erzincan’da akraba iki grup arasında silahlı kavga: 14 gözaltı Kesici alet ve sopaların kullanıldığı kavgada ortalık adeta savaş alanına döndü
20 Mart 2021 Cumartesi, 14:00 İHA

Erzincan’da akraba iki grup arasında silahlı kavga: 14 gözaltı Kesici alet ve sopaların kullanıldığı kavgada ortalık adeta savaş alanına döndü
Erzincan’da 1.5 ile 4.3 şiddetinde değişen 13 deprem meydana geldi
20 Mart 2021 Cumartesi, 13:00 İHA

Erzincan’da 1.5 ile 4.3 şiddetinde değişen 13 deprem meydana geldi
Erzincan'da, 4.3 büyüklüğünde deprem (2)
20 Mart 2021 Cumartesi, 13:00 DHA

Erzincan'da, 4.3 büyüklüğünde deprem (2)
Erzincan - Divriği arası raybüs seferleri bir yıl aradan sonra yeniden başladı
20 Mart 2021 Cumartesi, 11:00 İHA

Erzincan - Divriği arası raybüs seferleri bir yıl aradan sonra yeniden başladı
KUDAKA desteğiyle Refahiye turizme açılıyor
20 Mart 2021 Cumartesi, 11:00 İHA

KUDAKA desteğiyle Refahiye turizme açılıyor
Erzincan Kemah’ta 4.3 büyüklüğünde deprem
20 Mart 2021 Cumartesi, 10:00 İHA

Erzincan Kemah’ta 4.3 büyüklüğünde deprem
Erzincan'da, 4.3 büyüklüğünde deprem
20 Mart 2021 Cumartesi, 11:00 DHA

Erzincan'da, 4.3 büyüklüğünde deprem
FLAŞ
20 Mart 2021 Cumartesi, 11:00 DHA

FLAŞ
TÜBİTAK 2204/A kategorisinde Erzincan Türkiye birincisi
19 Mart 2021 Cuma, 14:00 İHA

TÜBİTAK 2204/A kategorisinde Erzincan Türkiye birincisi