Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum Diplomasi Akademisi'nin 8. yıl açılış programı yapıldı

        Erzurum Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle başlatılan, lise, üniversite ve lisansüstü öğrencilerine yönelik eğitim ve kariyer programında hizmet veren Erzurum Diplomasi Akademisi'nin 8. yıl açılış programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 16:17 Güncelleme: 02.12.2023 - 16:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum Diplomasi Akademisi'nin 8. yıl açılış programı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle başlatılan, lise, üniversite ve lisansüstü öğrencilerine yönelik eğitim ve kariyer programında hizmet veren Erzurum Diplomasi Akademisi'nin 8. yıl açılış programı gerçekleştirildi.

        Uluslarası Rabia Platformu Başkanı ve Erzurum Diplomasi Akademisi Danışmanı Dr. Cihangir İşbilir, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade ve Kültür Merkezi Mavi Salon'da düzenlenen akademinin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin diplomasi dünyasındaki önemine dikkati çekti.

        Erzurum Diplomasi Akademisi'nin insan kaynağı yetiştirilmesi hamlesine önemli katkılar sunduğunu ifade eden İşbilir, lise seviyesinden doktora seviyesine kadar her kademeden dünyanın her yerinden insanın diplomasi eğitimleri aldığını söyledi.

        - "Yoğun insan kaynağına ihtiyacımız var"

        Eğitimlerin çok farklı atölyelerde gerçekleştirildiğini dile getiren İşbilir, şöyle devam etti:

        "Malumunuz bedeller ödeyerek zaferler kazandığımız, inisiyatifler aldığımız kritik coğrafyalar var. Karabağ'dan Libya'ya, Somali'den Kosova'ya. Bu zaferlerin kalıcı hale gelmesi, Türkiye'nin kalıcı olarak etkin aktör olabilmesi için yoğun insan kaynağına ihtiyacımız var. Dünyada en büyük ve en yaygın 5. diplomatik ağa sahip ülkeyiz. Diplomatlarımızın gittiği her coğrafyaya, bayrağımızın dalgalandığı her toprağa tüccarımız da sivil toplum kuruluşlarımız da öğrencilerimiz de firmalarımız da gidiyor. TİKA, AFAD, Anadolu Ajansı, THY gibi kurumlarımız da gidiyor. Tüm bunlar bu alanlarda çalışacak insan gücünü, dil bilen, dünyayı okuyan, aslını bilen, köklerinin farkında ama asrını çağını da okuyabilen, yetişkin donanımlı nesillere ihtiyaç var."

        TEKNOFEST gençliğinin de önemini vurgulayan İşbilir, "Selçuk Bey (Bayraktar) bir rüzgar başlattı. Teknolojik alanda çocuklarımız artık özgüvenle kodlamalar, robotlar yapıyor ve SİHA'lar yapıyor. Ama bazı gençler de siyasetçi, diplomat olmak, kültür sanat insanı olmak istiyor. Onlara da ayrı bir kanal açmamız lazım." diye konuştu.

        Akademide eğitim verilen atölye sayısının 50'yi aştığını anlatan İşbilir, 22 Aralık'ta Erzurum Diplomasi Akademisi'nin kurumsal bir yapıya ulaştırılacağını belirtti.

        AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz ise Erzurum Diplomasi Akademisi'nin Türkiye için çok önemli bir yapı olduğunu belirterek, siyasete girmek isteyen gençlere yönelik tavsiyelerde bulundu.

        Ağrı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Türkiye'nin zor zamanlar geçirdiğini, gençlerin kendilerini çok iyi yetiştirmesinin önemini vurguladı.

        Erzurum Diplomasi Akademisi'ne destek vermekten duyduğu mutluluğu dile getiren Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, "Türkiye'nin yarınki diplomasi çalışmalarında, Türkiye'nin yüzyılı olması çalışmalarında, Türkiye'nin dünyada lider ülke olması konusunda atılan adımlar kapsamında bu çalışmaları önemsiyor ve her zaman destekliyoruz" dedi.

        Erzurum Diplomasi Akademisi'nin ilk mezunlarından Hurşit Dingil'in "Aksa Tufanı" ve "Bölgesel Etkileri" adıyla Filistin ve İsrail arasındaki son durumları haritalar üzerinden anlattı.

        Yapılan konuşmalar ve sunumların ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile akademi, eğitim aşamalarına geçti.

        50'yi aşkın atölye gruplarında gerçekleştirilecek olan eğitim, 200 gün boyunca devam edecek.

        Akademiye katılanlar, uzmanlar tarafından verilen eğitimlerin yanı sıra belirlenen 2 kitabı da okuyup, öğretilen raporlama teknikleriyle sunumlar yapacak.

        Gündeme dair analizler de yapacak öğrenciler, birçok ülkede saha çalışmalarına katılma fırsatı bulacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail 'müzakereler çıkmaza girdi' dedi
        İsrail 'müzakereler çıkmaza girdi' dedi
        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Molozlar araçların üstüne düştü
        Molozlar araçların üstüne düştü
        Ferdi ve Fred'den müjde!
        Ferdi ve Fred'den müjde!
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başladı
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başladı
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        Yaya geçidinde Esra'yı ezdi! İfadesi kan dondurdu!
        Yaya geçidinde Esra'yı ezdi! İfadesi kan dondurdu!
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Konut ilanlarına düzenleme
        Konut ilanlarına düzenleme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim ve fenomenlere operasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim ve fenomenlere operasyon mesajı
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı
        Uraloğlu, Hatay Havalimanı için tarih verdi
        Uraloğlu, Hatay Havalimanı için tarih verdi
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Hukukçular Derneğinden iş dünyasına Filistin için inisiyatif alma çağrısı:
        Hukukçular Derneğinden iş dünyasına Filistin için inisiyatif alma çağrısı:
        Erzurum'da engelliler kendilerine tahsis edilen merkezle sosyalleşip meslek...
        Erzurum'da engelliler kendilerine tahsis edilen merkezle sosyalleşip meslek...
        Öğrencilerin tabloları, Filistinlilere destek için satışta
        Öğrencilerin tabloları, Filistinlilere destek için satışta
        Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
        Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
        Erzurum'da "Sevgi Varsa Engel Yoktur" programı düzenlendi
        Erzurum'da "Sevgi Varsa Engel Yoktur" programı düzenlendi
        Erzurum'da sırt çantasına gizlenmiş 506 gram metamfetamin ele geçirildi
        Erzurum'da sırt çantasına gizlenmiş 506 gram metamfetamin ele geçirildi