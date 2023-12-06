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        Para meselesinden arkadaşlarını öldüren 2 sanığa takdir indirimli ceza

        ERZURUM'da2006 yılında kaybolduktan 16 yıl sonra, para meselesi yüzünden öldürülüp Kop Dağı'nın eteklerine gömüldüğü ortaya çıkan Recep Akpınar cinayetine ilişkin tutuklu yargılanan Mehmet Göktürk ve Necmi Acar, karar duruşmasında birbirini suçladı. Mahkeme heyeti, Recep Akpınar'ı öldürdükleri gerekçesiyle Mehmet Göktürk ve Necmi Acar'ı ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırdı. Mahkeme, takdir indirimi uygulayarak sanıkların cezasını müebbet hapse çevirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 11:18 Güncelleme: 06.12.2023 - 11:25
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        Para meselesinden arkadaşlarını öldüren 2 sanığa takdir indirimli ceza
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        ERZURUM'da2006 yılında kaybolduktan 16 yıl sonra, para meselesi yüzünden öldürülüp Kop Dağı'nın eteklerine gömüldüğü ortaya çıkan Recep Akpınar cinayetine ilişkin tutuklu yargılanan Mehmet Göktürk ve Necmi Acar, karar duruşmasında birbirini suçladı. Mahkeme heyeti, Recep Akpınar'ı öldürdükleri gerekçesiyle Mehmet Göktürk ve Necmi Acar'ı ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırdı. Mahkeme, takdir indirimi uygulayarak sanıkların cezasını müebbet hapse çevirdi.

        Erzurum Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile faili meçhul cinayetlerin araştırılması için geçen yıl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'nde kurulan özel ekip, 2006 yılında kaybolan, o dönem yapılan çalışmalarda izine ulaşılamayan Recep Akpınar'ın dosyasını ele aldı. Dosyayı çok yönlü inceleyen ekip, 6 aylık çalışmanın ardından Akpınar'ın kaybolmadan bir gün önce Mehmet Göktürk ve Necmi Acar ile ayrı ayrı görüldüğünü ayrıca yapılan araştırmada, bu iki kişinin birbirleriyle irtibatta olduklarını tespit etti.  Özel ekip, 2 şüpheliyi Mayıs 2022'de Erzurum ve Aydın'da yakalayarak gözaltına aldı.

        KADAVRA KÖPEKLERİ İLE ARAMA

        Erzurum'a getirilen Mehmet Göktürk, polise verdiği ilk ifadesinde, Recep Akpınar'ı arkadaşı Necmi Acar ile öldürdüklerini ve gömdükleri yeri gösterebileceğini söyledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Göktürk'ün tarifi üzerine, Kop Dağı'nın eteklerinde kazı yaptırdı. Kadavra köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalarda Recep Akpınar'a ait olduğu belirlenen kemikler bulundu. Emniyetteki ifadesinde olayı itiraf ettiği öğrenilen Necmi Acar'ın, Recep Akpınar'dan satın aldıkları bir otomobil nedeniyle 5 bin lira borçlu olduklarını, ödeyemeyince cinayeti işlediklerini söylediği öğrenildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

        Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında dava açılan tutuklu sanıklar Mehmet Göktürk ve Necmi Acar, karar duruşmasında birbirlerini suçladı. Recep Akpınar'ı öldürmediğini ifade eden Mehmet Göktürk, "Ben olmasaydım bu işlerin hiçbirisinin ortaya çıkacağı yoktu. Ben rahatsızlığımdan dolayı çocuklarımın ismini bile hatırlamıyordum. Ben zaten pişman olduğum için gelip her şeyi anlattım. Pişmanım" dedi. 

        Olayın Recep Akpınar ile Mehmet Göktürk arasındaki husumetten kaynaklandığını ileri süren Necmi Acar ise "Biz para almaya gittik, adam öldürmeye değil. Beraatimi istiyorum. Maktul ve Mehmet arasında bir borç meselesi var. Mehmet Göktürk'ün benden korktuğu söyleniyor. Korkan kişi Rize'ye kadar yanıma nasıl gelir. Beraatimi istiyorum" diye konuştu. 

        TAKDİR İNDİRİMLİ MÜEBBET HAPİS

        Öldürülen Recep Akpınar'ın ailesinin avukatı Esma Kahveci, sanıklardan Necmi Acar ve Mehmet Göktürk'ün cinayeti vahşi hislerle planlayarak işlediklerini ve 16 yıl boyunca sustuklarını ifade ederek, haksız tahrik veya takdir indirimi uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırmasını talep etti. Mahkeme heyeti, her iki sanığa da tasarlayarak adam öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, daha sonra takdir indirimi uygulayarak sanıkların cezasını müebbet hapse çevirdi. 

        Duruşma sonrası Recep Akpınar'ın kız kardeşi Asuman Kan, "Pis canavarlar, 2 kuruş para için canice öldürdünüz" diyerek sanıklara tepki gösterdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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