Erzurum'da annesini bıçakla öldürüp babasını yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi Erzurum'da annesini evlerinde bıçakla öldürüp, babasını yaralayan üniversite öğrencisinin, "üstsoya karşı kasten öldürmek" ve "üstsoya karşı kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Erzurum'da annesini evlerinde bıçakla öldürüp, babasını yaralayan üniversite öğrencisinin, "üstsoya karşı kasten öldürmek" ve "üstsoya karşı kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki baba N.K. ile sanık avukatı katıldı. Tutuklu sanık Ahmet Yavuz K. ise duruşmaya Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Baba N.K, beyanında, olay gününden itibaren travma yaşadığını ve o anları anlatıp tekrar travmaya girmek istemediğini söyledi.

Oğlunun ifadesinde, annesinin uyuduğunu söylemesinin aksine uyanık olduğunu anlatan N.K, "Kendi işlerimle uğraşıyordum, güçlü bir çığlık duydum odaya gittim. Yavuz saklanmıştı, eşim yatağa sırt üstü yatmıştı. Ne oluyor dememe kalmadan Yavuz, birden karşıma çıkıp bıçakla bana saldırmaya başladı." diye konuştu.

Aldığı ilk bıçak darbesiyle büyük kan kaybı yaşadığını bildiren N.K, şunları dile getirdi:

"Yavuz'a neden böyle yaptın dedim. Bana 'Baba senin ölmen gerek, sen ölmezsen bütün insanlık acı çekecek' dedi. Ayakta duramıyordum yer kanlar içindeydi o an öleceğimi düşündüm. Son hamleyle bıçağı almaya çalıştım. Mutfağa geçip bıçakla balkon camını kırmaya çalıştım ama kıramadım. Aldığım bıçakla eline vurdum, istesem kafasına vururdum ama baba olduğum için vuramadım. Dışarı çıkıp karşı komşunun kapısını çaldım. O ana başka bıçak alıp gelmiş. Farkında olduğumuz psikolojik ilaç kullanma ya da uyuşturucu kullanma durumu yoktur. Aramızda sert bir tartışma olmadı, eşim de ben de hayatında bir fiske atmadık. Bu olayın sebebini ben bilmiyorum, merak ediyorum. Bu çocuk hasta, şizofren olduğunu düşünüyorum. Şikayetçi olmak zorundayım. Yavuz'un akıl sağlığını yerinde olmadığını düşünüyorum."

Sanık Ahmet Yavuz K. ise savunmasında, baba N.K'nin anlattığı gibi odada kendisine pusu kurmadığını ileri sürdü.

Babası ve ağabeyinden özür dileyen sanık, "Onlara acı yaşattım, başlarını yere eğdim. Yüzlerine nasıl bakacağımı bilmiyorum, derin üzüntü içerisinde pişmanlık duyuyorum." dedi.

- "Halüsinasyon olduğunu düşündüğüm olaylar yaşadım"

Sanık K, "Derin bir ruhsal bunalım ve sağlıklı düşünememe içerisinde olayı yaşadım" ifadesini kullanarak, şöyle devam etti:

"Yaklaşık bir yıl içerisinde psikolojik olarak aklımı kaybedecek noktaya geldim. İnternetten yaptığım araştırmalarda psikolojik hastalıklar tespit ettim, bunu aileme ve çevreme anlatamadım. Olay anında ne olduğunu anlamadım, gözümü cezaevinde açtığım bir olay yaşadım. Halüsinasyon olduğunu düşündüğüm olaylar yaşadım. Komşularıma karşı teşebbüsüm olmadı, savcılık aşamasında verdiğim ifadede yer alan 'Yine olsa yine yaparım' ifadesini ben demedim. İçinde bulunduğum ruhsal süreç içerisinde akıl almaz olaylar yaşadım. Psikolojik durumum istemsizce davranmama sebep oldu. Bu olay bilerek ve isteyerek yaptığım bir olay değildir."

Kendi olayının diğer cinayetler gibi uyuşturucu kullanma ya da başka sebeplerden kaynaklanmadığını öne süren Ahmet Yavuz K, yaşananların psikolojik durumunun sonucu olduğunu savundu.

Sanık K, kimseye zarar verecek bir yapısı olmadığını iddia ederek, "Aklım başımda olmadığı için saçma sapan şeyler yaptım. Dünyada en çok sevdiğim kişi annemdir. Hala aklıma geldikçe ağlıyor, üzülüyor, pişmanlık duyuyorum. Aileme karşı derin mahcubiyet içerisindeyim, pişmanlık duyuyorum. Tüm bunlar ruhsal bunalım durumudur, fazlasıyla pişman ve üzüntülüyüm." ifadelerini kullandı.

Ahmet Yavuz K. savunma yaparken baba N.K, gözyaşlarına hakim olamadı.

Sanık avukatı Selim Geyik, müvekkili hakkında hazırlanan akıl sağlığının yerinde olduğuna dair raporun yenilenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Yavuz K'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, sanık hakkında yeniden akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair rapor alınması ve eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 13 Nisan'da Aziziye ilçesindeki bir sitede meydana olayda annesi S.K'yi bıçakla öldürüp, babası N.K'yi yaralayan üniversite öğrencisi Ahmet Yavuz K. hakkında İstanbul Adli Tıp Grup Başkanlığı Gözlem İhtisas Dairesince hazırlanan raporda suça karşı ceza sorumluluğunun tam olduğu belirtiliyor.

Sanık K'nin anne S.K'yi 5 yerinden bıçakladığı anlatılan iddianamede, sanığın olayda 6 bıçak kullandığı, içinde bulunduğu buhrani psikolojik rahatsızlıkların etkisiyle başladığı eyleme babasının tüm çabasına rağmen son vermeyerek, aksine suç aletinin elinden alınmasıyla pes etmeyip yeni suç aletlerini alarak babasının peşinden gidip eylemine kararlı bir şekilde devam ettiği, komşularının engellemeleri ve kendisinin bitkin düşmesiyle eylemine son vermek zorunda kaldığının sabit olduğu kaydediliyor.

İddianamede, sanık Ahmet Yavuz K'nin "üstsoya karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "üstsoya karşı kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan ise 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.