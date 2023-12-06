Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 15:43 Güncelleme: 06.12.2023 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Stat:ErzurumKazım Karabekir

        Hakemler: Burak Demirkıran, Hüseyin Can, Mehmet Dura

        Erzurumspor FK: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, (Dk. 106 Fırat Aymak), Mustafa Gürkan Varlık, Enes Yiğit, Fırat Şaşi, Yakup Kırtay, Ufuk Budak (Dk. 91 Muhammet Karahan), Alperen Karaca, Muhammed Emin Yavaş (Dk. 66 Eren Özdemir), Alican Özfesli (Dk. 91 Muhammet Ağdağ), Güney Yılmaz, Hüseyin Mevlütoğlu (Dk. 66 Yiğit Türkmen)

        Anagold 24Erzincanspor: Erdi Yokuşlu, Enes Yılmaz, Gökhan Payal (Dk. 46 Ali Altınöz), Emre Sarıkaya (Dk. 81 Yunus Tarhan), İlker Günaslan, Furkan Sağman (Dk. 46 Muhammed Enes Yılmaz), Özkan Yiğiter (Dk. 112 Eray Uysal) Furkan Işıkdemir, Oğuzhan Sivrikaya (Dk. 63 Emirhan Demir), Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 63 Hasan Kaya), Ali Sefer

        Goller: Dk. 97 ve 114 Hasan Kaya, Dk. 110 Muhammed Enes Yılmaz (Penaltıdan) (Anagold 24Erzincanspor)

        Sarı kartlar: Dk. 83 Güney Yılmaz, Dk. 109 Fırat Aymak (Erzurumspor FK), Dk. 116 Yunus Tarhan (Anagold 24Erzincanspor)

        ERZURUM

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı 18-19 Aralık'ta Erzurum'da düzenlenecek
        Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı 18-19 Aralık'ta Erzurum'da düzenlenecek
        Sedat öğretmen 134 kütüphane kurdu, 579 okula kitap ulaştırdı
        Sedat öğretmen 134 kütüphane kurdu, 579 okula kitap ulaştırdı
        Para meselesinden arkadaşlarını öldüren 2 sanığa takdir indirimli ceza
        Para meselesinden arkadaşlarını öldüren 2 sanığa takdir indirimli ceza
        Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava ile kar etkili oluyor
        Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava ile kar etkili oluyor
        Erzurum'da çatıdan düşen kar kütleleri bir otomobilde hasara yol açtı
        Erzurum'da çatıdan düşen kar kütleleri bir otomobilde hasara yol açtı
        Erzurum'daki "yardım çarşısı"ndan Filistin için 800 bin lira toplandı
        Erzurum'daki "yardım çarşısı"ndan Filistin için 800 bin lira toplandı