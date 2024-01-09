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        Atatürk Üniversitesinde final haftasında öğrencilere çorba ikram edilecek

        Atatürk Üniversitesinde, final ve bütünleme sınavlarında öğrencilerin ders çalışmaları ve sınavlara daha rahat şekilde hazırlanmaları için okuma salonlarını 24 saat boyunca açık tutup öğrencilere çorba ikramında bulunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 17:53 Güncelleme: 09.01.2024 - 17:56
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        Atatürk Üniversitesinde final haftasında öğrencilere çorba ikram edilecek
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        Atatürk Üniversitesinde, final ve bütünleme sınavlarında öğrencilerin ders çalışmaları ve sınavlara daha rahat şekilde hazırlanmaları için okuma salonlarını 24 saat boyunca açık tutup öğrencilere çorba ikramında bulunacak.

        Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesi, final ve bütünleme sınavlarıyla Güz Dönemini tamamlayacak öğrencilerin başarılı sınav süreci geçirmesi için öğrencilerin en çok kullandıkları Fuat Sezgin ile Garaj Okuma Salonlarını günün tüm saatlerinde kullanıma açık hale getirdi.

        Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, okuma salonlarında ders çalışmanın daha verimli geçtiğini düşünen öğrenciler için okuma salonlarının final sınavları boyunca 7/24 açık tutulacağını belirtti.

        - "Akşam 20.00 ile 22.00 saatleri arasında bütünleme sınavları da dahil olmak üzere çorba ikramında bulunuyoruz"

        Sessiz bir ortamda daha iyi odaklanmaya ihtiyaç duyan öğrencileri düşünüp böyle bir uygulamayı hayata geçirdiklerini ifade eden Çomaklı, şöyle devam etti:

        "Kütüphaneler ve okuma salonları üniversitelerin en önemli unsurları ve bütünleyici parçalarıdır. Gerek kaynak ihtiyacı duyan öğrencilerimiz gerekse rahat şekilde ders çalışma arzusunda olan gençlerimiz için modern ve tüm imkanların hazır bulunduğu birimlerimizle kesintisiz hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu kapsamda final ve bütünleme sınavlarımız boyunca salonlarımız öğrencilerimizin hizmetinde olmayı sürdürüyor. Ayrıca, hem akşam saatleri olması hem de havaların serinliğinden dolayı Garaj Okuma Salonumuzda akşam 20.00 ile 22.00 saatleri arasında bütünleme sınavları da dahil olmak üzere çorba ikramında bulunuyoruz."

        Çomaklı, öğrenci odaklı üniversite olduklarına dikkati çekerek, final ve bütünleme sınavlarında öğrencilere başarı dileğinde bulundu.

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        Galeri
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