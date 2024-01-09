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        Erzurum'da polisten kaçan firari hükümlü, saklandığı menfezde yakalandı

        Erzurum'da, kesinleşmiş hapis cezası olan ve başkasına ait kimlikle yakalanınca polisten kaçan firari hükümlü, saklandığı menfezde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 13:22 Güncelleme: 09.01.2024 - 13:22
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        Erzurum'da polisten kaçan firari hükümlü, saklandığı menfezde yakalandı
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        Erzurum'da, kesinleşmiş hapis cezası olan ve başkasına ait kimlikle yakalanınca polisten kaçan firari hükümlü, saklandığı menfezde yakalandı.

        Palandöken ilçesi Kamp Caddesi'nde devriye gezen polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri aracı takibe alıp, Şehitler Parkı civarında durdurdu.

        Durdurulan araçtakilere yönelik yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında, T.Ç. (32) polise başkasına ait kimliği verdi.

        Ekiplerin yaptıkları yüz taramasında kimliğin T.Ç'ye ait olmadığını ve hakkında 15 ayrı dosyadan kesinleşmiş 11 yıl 8 ay hapis cezası olduğunu belirledi.

        Bunun üzerine kaçan zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleriyle, Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda saklandığı menfezde yakalandı.

        Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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