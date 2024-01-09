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        Sürat Pateni Milli Takımı, Avrupa'dan madalyayla dönmeye odaklandı

        YUNUS HOCAOĞLU - Sürat pateni (short track) milli sporcuları, takım olarak ilk kez katılacakları Avrupa Şampiyonası'nda bütün mesafelerde final görerek madalyayla Türkiye'ye dönmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 11:04 Güncelleme: 09.01.2024 - 11:04
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        Sürat Pateni Milli Takımı, Avrupa'dan madalyayla dönmeye odaklandı
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        YUNUS HOCAOĞLU - Sürat pateni (short track) milli sporcuları, takım olarak ilk kez katılacakları Avrupa Şampiyonası'nda bütün mesafelerde final görerek madalyayla Türkiye'ye dönmek istiyor.

        Ay-yıldızlı ekip, Erzurum'daki Yakutiye Buz Pateni Salonu'nda, Polonya'daki 12-14 Ocak'ta gerçekleştirilecek şampiyonanın hazırlıklarını tamamladı.

        2023 Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Furkan Akar'ın da yer aldığı 5 kişilik milli takım, organizasyonda bireysel 500, 1000 ve 1500 metre, takım olarak ise 5 bin metrede yarışlarında mücadele edecek.

        Avrupa'nın önemli ülkelerine karşı mücadele edecek milliler, bütün mesafelerde final görerek şampiyonayı madalyayla tamamlamayı amaçlıyor.

        Milli Takım Başantrenörü Artur Sultangaliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2024'ün ilk müsabakasına katılacaklarını söyledi. Uzun zamandır çalışma yaptıklarını belirten Sultangaliyev, "Sporcularımız bu yarış için yaz aylarından itibaren kondisyon, fitness, güç ve kuvvet gibi çalışmaları yoğun şekilde yaptı. Geçen sene Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandık. Bu sene de ilk defa bayrak takımı olarak 5 sporcumuzla Avrupa Şampiyonası'na katılacağız." diye konuştu.

        Sultangaliyev, sporcuların müsabaka için hazır olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Sporcularımızdan beklentimiz fazla, onlar da ellerinden geleni yapacak. Hedefimiz madalya kazanmak. Avrupa Şampiyonası'na biz özellikle daha fazla önem veriyoruz. Bu şampiyona öncesinde Dünya Kupası etapları vardı. Bu etaplarda sporcularımız özellikle uzun mesafelerde ilk 14 ve ilk 15'e girdi. Şimdi Avrupa Şampiyonası'nda bütün mesafelere katılacağız. Ferdi 1500, 1000, 500 metre, takım olarak ise 5 bin metre bayrak yarışımız olacak. Burada hedefimiz bütün mesafelerde finali görmek."

        Türk sporcuların yeteneğine değinen Sultangaliyev, şunları kaydetti:

        "Sporcularımızın yetenekli olduklarını dünyadaki antrenörler konuşma başladı. Artık sporcular bizim sporcularımızı rakip olarak görüyorlar. 2024'de en büyük müsabakalarımız Avrupa Şampiyonası'ndan sonra dünya şampiyonası var. En büyük hedeflerimizden birisi de o. Dünya Şampiyonası, Hollanda'da olacak. Orada da güzel bir sonuç almak istiyoruz. Tabii ki de en büyük hedefimiz madalya kazanmak. Güzel bir performans yakalayıp dünya şampiyonasında da ilk üçe girmek istiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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