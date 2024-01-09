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        DAGC Başkanı Özsoy'dan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

        Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 14:39 Güncelleme: 09.01.2024 - 14:39
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        DAGC Başkanı Özsoy'dan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
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        Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

        Özsoy, mesajında, 2024'ün, medya sektöründe yaşanan sorunların çözümlenme yılı olmasını diledi.

        Sektörde çalışanların, 10 Ocak 1961'de düzenlenen "212 sayılı Kanun"un özlük haklarını düzenlendiğini ifade eden Özsoy, "Sektörde yaşanan sorunlar nedeniyle bu günü bayram değil, dayanışma günü olarak kutluyoruz. Zira sektör zor bir dönemden geçmektedir. Medya sektörü, ekonomik sorunların yanı sıra yasal düzenleme eksiklikleri, basın özgürlüğü, yetişmiş eleman sıkıntısı, teknik altyapı, istihdam ve etik değerlerin farkında olmadan ya da bilerek ötelenmesi gibi sorunlarla karşı karşıyadır." dedi.

        Özsoy, Türkiye'de gazetecilik ve mesleği kimlerin yapabileceğini belirleyen "Gazetecilik Meslek Yasası"nın gerekli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Böyle bir yasa olmayınca isteyen herkes, eğitimine ve bilgi birikimine bakılmaksızın 'gazeteciyim' diyerek mesleğe başlayabilmekte ve mesleği her türlü istismara açık hala getirmektedir. Gazetecilik mesleğinde bu çarpık durumu ortadan kaldırmak için mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen 'Gazetecilik Meslek Yasası' teknolojik gelişmeler de göz önüne alınıp günümüz koşullarına uygun olarak yeniden çıkarılmalıdır. Meslektaşlarımızın diğer önemli sorunu da emeklilikte fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmesi, basın kartı şartına bağlanmıştır. Meslek basın kartı sahibi olma koşuluna bağlı olmadan yapılan ağır ve tehlikeli iş olarak kabul edilmeli, basın kartı sahibi ve çeşitli nedenlerle kartı alamayan gazetecilerin anayasal ve sosyal güvenlik hakkının sonucu olan fiili hizmet süresi zammı geri verilmelidir."

        İnternet haberciliğinin gelişim gösterdiğine işaret eden Özsoy, "İnternet alanında faaliyet gösteren kurumsal haber sitelerinin düzenleme çerçevesinde basın kuruluşu statüsü kazanması, çalışanlarının da basın emekçisi olarak kabul edilmesi sevindiricidir. Aramızdan ayrılan cemiyet başkanlarımızı, üyelerimizi, meslektaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

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