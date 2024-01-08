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        Erzurum'da yeniden aday gösterilen Başkan Sekmen, karşılamada ezilme tehlikesi geçirdi

        ERZURUM'daAK Parti'den yeniden Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen mevcut başkan Mehmet Sekmen, İstanbul dönüşü partilerce coşku ile karşılandı. Davul-zurnalı, atlı ve meşaleli karşılamada Başkan Sekmen, yaşanan izdiham nedeniyle ezilme tehlikesi de geçirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 15:24 Güncelleme: 08.01.2024 - 15:25
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        Erzurum'da yeniden aday gösterilen Başkan Sekmen, karşılamada ezilme tehlikesi geçirdi
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        ERZURUM'daAK Parti'den yeniden Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen mevcut başkan Mehmet Sekmen, İstanbul dönüşü partilerce coşku ile karşılandı. Davul-zurnalı, atlı ve meşaleli karşılamada Başkan Sekmen, yaşanan izdiham nedeniyle ezilme tehlikesi de geçirdi.

        AK Parti'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, 11 büyükşehir ve 15 il belediyesinde başkanlığa aday göstereceği isimler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. İstanbul Haliç Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na mevcut başkan Mehmet Sekmen, üçüncü kez aday gösterildi. Törenin ardından saat 11.30 sıralarında uçakla Erzurum'a gelen Başkan Sekmen, havalimanında partililerce coşkulu şekilde karşılandı. Davul-zurnalı, atlı ve meşaleli karşılamada partilileri selamlayan Başkan Sekmen, yaşanan izdiham nedeniyle ezilme tehlikesi de geçirdi. Sekmen, daha sonra güçlükle bindiği seçim otobüsünden halkı selamladı. Seçim otobüsüyle kent merkezine 2 kilometrelik konvoy ile giriş yapan Sekmen'e AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları da eşlik etti. Kent merkezinde otobüsün önüne sık sık kesen partililer, Sekmen'e sevgi gösterisinde bulundu.

        'BÜYÜK GAYRET GÖSTERECEĞİZ'

        AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalığa seslenen Mehmet Sekmen, "İmkanlarımız ölçüsünde şehrimizin ihtiyaç duyduğu bütün hizmetleri hep beraber yapacağız. El ele vererek Erzurum'u büyütmenin, geliştirmenin gayreti içinde olacağız. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı. Allah'ın izniyle tüm Erzurumluları kucaklayarak 20 ilçemizi, bütün köylerimizi, mahallelerimizi, il merkezimizi inşallah daha iyi bir konuma getirmek üzere büyük gayret göstereceğiz. Cumhur İttifakı'nın adayları, bizim başımızın tacıdır. Ayrım yapmadan nerede, hangi partimiz hangi adayı gösterdiyse arkasında dimdik durarak, gerekli desteği vereceğiz. Büyük Türkiye'yi iki lider omuzladı ve Allah'ın izniyle götürüyor. Yeniden büyük Türkiye'yi, güçlü Türkiye'yi hep beraber oluşturacağız. İnşallah Erzurum'da da eser siyasetine devam edeceğiz. Ben değil, biz diyerek hizmet yapmayı inşallah önümüze koyarak aydınlık yarınlara yürüyeceğiz. Hakkın rızasını, halkımızın da duasını almaya kararlıyız" dedi.

        Konuşmaların ardından AK Parti Erzurum İl Başkanı Küçükoğlu, Başkan Sekmen'e şehrin sembol anahtarını oluşturan tabloyu hediye etti.

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        Galeri
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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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