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        "Erzurumlu Aşık Ruhani" son yolculuğuna uğurlandı

        Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle 93 yaşında vefat eden "Erzurumlu Aşık Ruhani" mahlasıyla bilinen Mustafa Temel'in cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 16:15 Güncelleme: 07.01.2024 - 16:22
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        "Erzurumlu Aşık Ruhani" son yolculuğuna uğurlandı
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        Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle 93 yaşında vefat eden "Erzurumlu Aşık Ruhani" mahlasıyla bilinen Mustafa Temel'in cenazesi toprağa verildi.

        Kentteki evinde vefat eden Temel için Tortum ilçesi Merkez Camii'nde tören düzenlendi.

        İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Temel'in naaşı, Çamlıca Mahalle Mezarlığına defnedildi.

        Cenazeye Temel'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, Tortum Belediyesi Başkan Vekili Karabey Eroğlu ile vatandaşlar katıldı.

        - Yurt içi ve yurt dışında konserler verdi

        Anadolu'nun kadim geleneği olan aşıklık ile henüz 9-10 yaşlarında tanışan ve ilk eserlerini, dünyaya geldiği Tortum ilçesine bağlı Çamlıca köyünde veren Temel, ilki Kars olmak üzere yurt içindeki 66 şehirde konser verdi.

        Temel, biri Yunus Emre Sevgi Yılı'nda olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığının görevlendirmesiyle Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa'ya turneye çıktı.

        Görme engelli Temel, geleneğin en önemli isimlerinden olmayı başarmış ve birçok aşık yetiştirmişti.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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